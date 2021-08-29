Чудеса иконы Божьей Матери Феодоровской в праздник святыни 29 августа 2021 года. Все молитвы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чудеса иконы Божьей Матери Феодоровской в праздник святыни 29 августа 2021 года. Все молитвы

8:51:298/29/2021Фото: pravmir.ru
0

Просить помощи у этого образа Богородицы принято в тех случаях, когда женщины долгое время не могут забеременеть, а также она покровительствует всем молодым девушкам, которые хотят хорошо выйти замуж, найти доброго супруга.

икона
Феодоровская икона Богородицы признана чудотворной

У Феодоровского лика Богородицы, как и у многих других икон, написанных при жизни самой Богородицы, автором был сам Евангелист Лука. Празднуется эта икона дважды в году: 27 марта и 29 августа.

У этой иконы есть чудесная особенность, по которой её отличают от других от других похожих икон - на другой стороне именно этой иконы написана Параскева Пятница. Эта святая мученица, считается покровительницей невест, беременных женщин, бездетных и семей.

В тринадцатом веке на Руси она хранилась в городе Городец, который в 1239 году полностью сожгли монголы, однако спустя некоторое время эту икону чудесным образом обрел князь Василий, который был младшим братом Александра Невского. Он увидел на высоком дереве икону Богородицы, а когда попытался её снять оттуда, она чудесным образом взмыла в воздух.

У этого места священнослужители сотворили длительную коленопреклонную молитву, после чего икону удалось торжественно перенести в главный соборный храм города Кострома.

В 1260 году к этому русскому городу вновь подступили монголы, которые хотели полностью разорить его, однако, в разгар боя икона Богородицы засияла ослепительным светом, который обратил врагов в бегство. Даже в годы советской власти эта икона оказалась единственной, которую не тронули при разорении храмов и никак не повредили её.

В чем помогает Феодоровская икона Божией Матери?

Просить помощи у этого образа Богородицы принято в тех случаях, когда женщины долгое время не могут забеременеть, а также она покровительствует всем молодым девушкам, которые хотят хорошо выйти замуж, найти доброго супруга.

Эта икона помогает беременным женщинам, а также сохраняет мир и лад в семье, помогая супругам устранять разногласия между друг другом. В случаях бесплодия женщинам рекомендуется молиться этой иконе каждый день от всего чистого сердца , поскольку именно в таких случаях Феодоровская икона никогда не отказывает просящим.

Молитвы иконе





Отделалась гематомой: девушку засосало насосом в бассейн отеля РФ
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
Сколько талибов погибли при взрывах в Кабуле: горькая правда
Майо заявил об особом положении РФ в решении афганского вопроса
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Новая выходка Украины обеспокоила ОБСЕ
Куличенко резко высказался о Жиркове
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Талибы сказали, когда будут казнить афганцев
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
чудесапраздникимолитвыФеодоровская икона Богородицы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть такая икона?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

29 августа - Ореховый Спас: что запрещено делать верующим, обязательные дела и молитва дня
8:49:14 8/29/2021
29 августа - Ореховый Спас: что запрещено делать верующим, обязательные дела и молитва дня
Можно ли ходить на кладбище и копать картошку 29 августа в Ореховый Спас?
8:40:11 8/29/2021
Можно ли ходить на кладбище и копать картошку 29 августа в Ореховый Спас?
С Днем Дедов Морозов яркие и прикольные открытки и слова для поздравлений
8:23:24 8/29/2021
С Днем Дедов Морозов яркие и прикольные открытки и слова для поздравлений
Теплые слова для верующих 29 августа в праздник перенесения Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа
8:22:36 8/29/2021
Теплые слова для верующих 29 августа в праздник перенесения Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа
Какой сегодня церковный праздник 29 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:30 8/29/2021
Какой сегодня церковный праздник 29 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
С Днем шахтера умопомрачительные поздравления и офигенские картинки для тружеников
8:18:45 8/29/2021
С Днем шахтера умопомрачительные поздравления и офигенские картинки для тружеников
Для настоящих героев подразделений специального назначения ВВ МВД РФ добрые открытки и слова
8:10:13 8/29/2021
Для настоящих героев подразделений специального назначения ВВ МВД РФ добрые открытки и слова
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 августа 2021 в России и мире
7:40:47 8/29/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 августа 2021 в России и мире
Красивейшие открытки на Ореховый спас и искренние пожелания для друзей и родных
7:14:17 8/29/2021
Красивейшие открытки на Ореховый спас и искренние пожелания для друзей и родных
С днем Божией Матери Феодоровской 29 августа небесной красоты открытки для верующих
7:12:14 8/29/2021
С днем Божией Матери Феодоровской 29 августа небесной красоты открытки для верующих