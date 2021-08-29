Чудеса иконы Божьей Матери Феодоровской в праздник святыни 29 августа 2021 года. Все молитвы

У Феодоровского лика Богородицы, как и у многих других икон, написанных при жизни самой Богородицы, автором был сам Евангелист Лука. Празднуется эта икона дважды в году: 27 марта и 29 августа.
У этой иконы есть чудесная особенность, по которой её отличают от других от других похожих икон - на другой стороне именно этой иконы написана Параскева Пятница. Эта святая мученица, считается покровительницей невест, беременных женщин, бездетных и семей.
В тринадцатом веке на Руси она хранилась в городе Городец, который в 1239 году полностью сожгли монголы, однако спустя некоторое время эту икону чудесным образом обрел князь Василий, который был младшим братом Александра Невского. Он увидел на высоком дереве икону Богородицы, а когда попытался её снять оттуда, она чудесным образом взмыла в воздух.
У этого места священнослужители сотворили длительную коленопреклонную молитву, после чего икону удалось торжественно перенести в главный соборный храм города Кострома.
В 1260 году к этому русскому городу вновь подступили монголы, которые хотели полностью разорить его, однако, в разгар боя икона Богородицы засияла ослепительным светом, который обратил врагов в бегство. Даже в годы советской власти эта икона оказалась единственной, которую не тронули при разорении храмов и никак не повредили её.
В чем помогает Феодоровская икона Божией Матери?
Просить помощи у этого образа Богородицы принято в тех случаях, когда женщины долгое время не могут забеременеть, а также она покровительствует всем молодым девушкам, которые хотят хорошо выйти замуж, найти доброго супруга.
Эта икона помогает беременным женщинам, а также сохраняет мир и лад в семье, помогая супругам устранять разногласия между друг другом. В случаях бесплодия женщинам рекомендуется молиться этой иконе каждый день от всего чистого сердца , поскольку именно в таких случаях Феодоровская икона никогда не отказывает просящим.
Молитвы иконе