Сильнейшие обряды в Ореховый спас 2021: На здоровье, благополучие и удачу
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильнейшие обряды в Ореховый спас 2021: На здоровье, благополучие и удачу

9:02:058/29/2021Фото: piqsels
0

В Ореховый спас большинство обрядов было связано с орехами. Но и на свежий хлеб можно было "заговорить" свою удачу.

орехи
Можно было стать удачливее и богаче после Орехового спаса

На каждый церковный праздник люди верят, что небеса открыты для их просьб, а энергетика дня способствует тому, что можно улучшить свою жизнь в совершенно любой сфере, касается ли она здоровья человека, либо его процветания. На медовый спас загадывали желание на первую ложку меда, на яблочный спас гадали на яблоках, а в ореховый спас главными героями дня становятся сами орехи, свежий хлеб, а также святая вода.

В чём точно нуждается каждый человек, живущий на земле, так это его крепкое здоровье. Недаром говорят, что будет здоровье, а всё остальное приложится. Именно поэтому на ореховый спас проводили специальные ритуалы для оздоровления или исцеления. Для его проведения нужны были орехи и святая вода из храма. Если человек был сильно верующим и категорически отказывался проводить различные ритуалы, против которых церковь всегда выступает негативно, то ему нужно было из спасовой корзинки попробовать каждого освященного продукта, запить его святой водой и прочитать молитву Господу "Отче наш". Если же всё-таки человек настраивался на проведение особого ритуала, то ему нужен был небольшой квадрат хлопчатобумажной ткани, грецкий орех, красная нить и церковная свеча со святой водой. В этот день зажигали свечу, раскладывали хлопчатобумажную ткань, в центр которой ложили орех. Всё нужно было окропить святой водой, после этого завернуть орех ткань перемотать его несколько раз красной нитью. Во время обматывания нужно сказать слова заговора:


После этого орешек хранили в укромном месте.

Для того, чтобы призвать благосостояние, нужно было в этот день обязательно отправиться на природу, а с собой взять 7 лесных орешков. Их нужно разбросать по одному на землю, за каждым приговаривая слова заговора:


Для проведения обряда на получение больше удачи  вам требовалась потребуется 3 одинаковых ореха и церковная свеча. Зажгите свечу, проведите первым орехом несколько раз по огоньку свечи, при  этом скажите слова заговора: "Пусть буду сильным, как  орех, нерушимым  будет мой успех. Орехи  набираю, защиту  обретаю."  Затем то же самое проделайте со вторым орехом, но на него скажите вот эти слова: "Огнем благословляю, себя на истинный путь наставляю. Пусть не сойду с него я впредь, в любой беде смогу я уцелеть". Затем берем третий орех - греем на свече и говорим: "Любовь и дружбу укрепи, чужое сердце растопи. Дай мне силу, дай мне веру, чтоб все в жизни было в меру". Съедать эти орехи строго запрещается, их нужно носить при себе хотя бы несколько ближайших месяцев.

Резкий ответ Госдумы на просьбу Киева о транзите газа
72-летняя Пугачева показала фото без макияжа
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Реальное фото Пугачевой потрясло россиян
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Ассоциация деловой этики: прием Меркель в Киеве — неуважение
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Талибы заявили, что ждёт посольство России в Кабуле
Известный режиссер видел онкобольную Заворотнюк
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
праздникиореховый спасобряды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какой проведете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильнейшие обряды в Ореховый спас 2021: На здоровье, благополучие и удачу
9:02:05 8/29/2021
Сильнейшие обряды в Ореховый спас 2021: На здоровье, благополучие и удачу
Что можно и никогда нельзя делать в день Вдовьи помочи 29 августа?
8:59:11 8/29/2021
Что можно и никогда нельзя делать в день Вдовьи помочи 29 августа?
Чудеса иконы Божьей Матери Феодоровской в праздник святыни 29 августа 2021 года. Все молитвы
8:51:29 8/29/2021
Чудеса иконы Божьей Матери Феодоровской в праздник святыни 29 августа 2021 года. Все молитвы
За подделку сертификатов о вакцинации возбуждено 10 уголовных дел с начала 2021 года в Новосибирской области
8:51:16 8/29/2021
За подделку сертификатов о вакцинации возбуждено 10 уголовных дел с начала 2021 года в Новосибирской области
29 августа - Ореховый Спас: что запрещено делать верующим, обязательные дела и молитва дня
8:49:14 8/29/2021
29 августа - Ореховый Спас: что запрещено делать верующим, обязательные дела и молитва дня
Можно ли ходить на кладбище и копать картошку 29 августа в Ореховый Спас?
8:40:11 8/29/2021
Можно ли ходить на кладбище и копать картошку 29 августа в Ореховый Спас?
С Днем Дедов Морозов яркие и прикольные открытки и слова для поздравлений
8:23:24 8/29/2021
С Днем Дедов Морозов яркие и прикольные открытки и слова для поздравлений
Теплые слова для верующих 29 августа в праздник перенесения Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа
8:22:36 8/29/2021
Теплые слова для верующих 29 августа в праздник перенесения Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа
Какой сегодня церковный праздник 29 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:30 8/29/2021
Какой сегодня церковный праздник 29 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
С Днем шахтера умопомрачительные поздравления и офигенские картинки для тружеников
8:18:45 8/29/2021
С Днем шахтера умопомрачительные поздравления и офигенские картинки для тружеников