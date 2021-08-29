Сильнейшие обряды в Ореховый спас 2021: На здоровье, благополучие и удачу

На каждый церковный праздник люди верят, что небеса открыты для их просьб, а энергетика дня способствует тому, что можно улучшить свою жизнь в совершенно любой сфере, касается ли она здоровья человека, либо его процветания. На медовый спас загадывали желание на первую ложку меда, на яблочный спас гадали на яблоках, а в ореховый спас главными героями дня становятся сами орехи, свежий хлеб, а также святая вода.
В чём точно нуждается каждый человек, живущий на земле, так это его крепкое здоровье. Недаром говорят, что будет здоровье, а всё остальное приложится. Именно поэтому на ореховый спас проводили специальные ритуалы для оздоровления или исцеления. Для его проведения нужны были орехи и святая вода из храма. Если человек был сильно верующим и категорически отказывался проводить различные ритуалы, против которых церковь всегда выступает негативно, то ему нужно было из спасовой корзинки попробовать каждого освященного продукта, запить его святой водой и прочитать молитву Господу "Отче наш". Если же всё-таки человек настраивался на проведение особого ритуала, то ему нужен был небольшой квадрат хлопчатобумажной ткани, грецкий орех, красная нить и церковная свеча со святой водой. В этот день зажигали свечу, раскладывали хлопчатобумажную ткань, в центр которой ложили орех. Всё нужно было окропить святой водой, после этого завернуть орех ткань перемотать его несколько раз красной нитью. Во время обматывания нужно сказать слова заговора:
После этого орешек хранили в укромном месте.
Для того, чтобы призвать благосостояние, нужно было в этот день обязательно отправиться на природу, а с собой взять 7 лесных орешков. Их нужно разбросать по одному на землю, за каждым приговаривая слова заговора:
Для проведения обряда на получение больше удачи вам требовалась потребуется 3 одинаковых ореха и церковная свеча. Зажгите свечу, проведите первым орехом несколько раз по огоньку свечи, при этом скажите слова заговора: "Пусть буду сильным, как орех, нерушимым будет мой успех. Орехи набираю, защиту обретаю." Затем то же самое проделайте со вторым орехом, но на него скажите вот эти слова: "Огнем благословляю, себя на истинный путь наставляю. Пусть не сойду с него я впредь, в любой беде смогу я уцелеть". Затем берем третий орех - греем на свече и говорим: "Любовь и дружбу укрепи, чужое сердце растопи. Дай мне силу, дай мне веру, чтоб все в жизни было в меру". Съедать эти орехи строго запрещается, их нужно носить при себе хотя бы несколько ближайших месяцев.