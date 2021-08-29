За подделку сертификатов о вакцинации возбуждено 10 уголовных дел с начала 2021 года в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2021 году возбуждено 10 уголовных дел за махинации с сертификатами о вакцинации против коронавируса. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении МВД.
Только в августе правоохранители выявили двух подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о прививках. Возбуждено 2 уголовных дела по ст. 327 УК РФ.
Чтобы не допустить подобных преступлений, силовики блокируют интернет-сайты, используемые для распространения информации о незаконной продаже документов о вакцинации против COVID- 19 и проведение ПЦР-тестов.
В главке МВД по Новосибирской области предупреждают об ответственности как продавцов, так и покупателей поддельных справок о ковиде.
Продавцам и покупателям поддельных сертификатов о вакцинации грозит ответственность по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка официального документа". Санкция статьи - ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Покупателей фальшивого сертификата тоже грозит наказание - ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", торговля поддельными справками о прививках и тестах имеет широкое распространение по всей России. Нередко "бизнес" организуют сами медики, что усугубляет статью, поскольку используют свое служебное положение.