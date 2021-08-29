Приплывшего с Кунашира россиянина задержали за нелегальный въезд в Японии

Власти Японии задержали за нелегальный въезд россиянина, приплывшего с Куртльских островов, и официально уведомили об этом генконсульство России в Саппоро.
"В пятницу генконсульство получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд", - сообщили в дипмиссии РИА Новости. - Сейчас будет идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии".
Задержанных за нелегальный въезд в Японию обычно депортируют на родину, уточнили в дипмиссии.
Ранее японские СМИ сообщали, что 19 августа житель острова Хоккайдо увидел иностранца, который на японском языке утверждал, что он приплыл с Кунашира и просит убежища. Им оказался россиянин Ваас-Феникс Нокард. Писали, что он не первый раз доплывает до Японии, правда, не сообщается каким образом - вплавь или на лодке.
Расстояние от Кунашира - острова Курильской гряды - до японского Хоккайдо 20 км.