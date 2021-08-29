Приплывшего с Кунашира россиянина задержали за нелегальный въезд в Японии
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Приплывшего с Кунашира россиянина задержали за нелегальный въезд в Японии

9:18:458/29/2021Фото: Скриншот
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Он просил убежища. Но его, скорее всего, депортируют на родину, сообщили в генконсульстве РФ в Саппоро.

В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина Ваас-Феникса Нокарда

Власти Японии задержали за нелегальный въезд россиянина, приплывшего с Куртльских островов, и официально уведомили об этом генконсульство России в Саппоро.

"В пятницу генконсульство получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд", - сообщили в дипмиссии РИА Новости. - Сейчас будет идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии".

Задержанных за нелегальный въезд в Японию обычно депортируют на родину, уточнили в дипмиссии.

Ранее японские СМИ сообщали, что 19 августа житель острова Хоккайдо увидел иностранца, который на японском языке утверждал, что он приплыл с Кунашира и просит убежища. Им оказался россиянин Ваас-Феникс Нокард. Писали, что он не первый раз доплывает до Японии, правда, не сообщается каким образом - вплавь или на лодке.

Расстояние от Кунашира - острова Курильской гряды - до японского Хоккайдо 20 км.

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