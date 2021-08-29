Вратарь "Красной звезды" погиб на тренировочном спарринге при столкновении с нападающим "Балтики"
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Вратарь "Красной звезды" погиб на тренировочном спарринге при столкновении с нападающим "Балтики"

9:04:488/29/2021Фото: pixabay.com
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Тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев. Врачам не удалось его спасти.

Вратарь «Красной Звезды» погиб после столкновения с нападающим во время тренировочного футбольного матча
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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28 августа во время тренировочного спарринга между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» (Советск) произошла трагедия. Футбольный матч состоялся в Калининграде.

В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев. Об этом в субботу сообщили на сайте Калининградской областной федерации футбола.

Как уточняется в сообщении, помощь, которую оперативно и в полном объеме оказали врачи «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось.

-Калининградская областная федерация футбола, всё футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон, - сообщили в организации, выразив соболезнования.

Шишмарев погиб в день смерти другого вратаря. Ровно 20 лет назад при похожих обстоятельствах скончался вратарь ЦСКА Сергей Перхун.

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