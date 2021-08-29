Монеты вывести из оборота призвали в Госдуме: Себестоимость дороже номинала

Отказаться от металлических денег предложил глава комитета Госдумы по экономической политике, кандидат экономических наук Сергей Жигарев. По его словам, их производство дороже, чем номинал.
«Я считаю, что сегодня металлические деньги государству делать затратно, дорого. На самом деле, сама эта монета в себестоимости стоит гораздо дороже того номинала, который на ней напечатан. Я помню, в 1990-х годах был такой бизнес, когда покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу. И сегодня мы имеем такую же ситуацию», — цитирует URA.RU Жигарева.
Граждане РФ все больше пользуются банковскими картами при покупках, отказываясь от наличных денег в пользу безналичных расчетов.
«Уже даже чаевые можно оставить при помощи qr-кода. Пусть это пришло не во все города РФ, но это есть», — заявил парламентарий.
По его словам, монеты можно заменить бумажными деньгами.
«С точки зрения нашего товарооборота и взаимоотношений между физлицом и предоставляющим услуги, металлические деньги надо убирать, потому что лучше напечатать бумажные деньги того же номинала. Это будет дешевле и целесообразнее для государства», — считает депутат.
Купюры более удобны в использовании для пожилых людей, поскольку их можно лучше рассмотреть.