Дебош в самолете Москва-Сочи устроила пассажирка бизнес-класса. Смотрите видео

Пассажирка из бизнес-класса самолета устроила дебош. Она была пьяна ругалась матом, кричала и размахивала руками. На нее составили протокол за мелкое хулиганство.
Инцидент произошел 28 августа на борту самолета авиакомпании S7, который направлялся из Москвы в Сочи. Не успев сесть в кресло, женщина стала требовать подать ей горячей еды и включить кондиционер, выкрикивая, что она заплатила "50 тысяч за билет". Бортпроводник вежливо ответил пассажирке, что ее накормят после взлета воздушного судна. Экипажу пришлось вызвать полицию.
"В дежурную часть транспортной полиции поступила информация, что на борт самолета сообщением Домодедово - Сочи требуется наряд полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Прибывшие на борт воздушного судна полицейские установили, что женщина во время рассадки пассажиров в салоне воздушного судна находилась по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками. На замечания экипажа отвечала грубой нецензурной бранью", — сообщили в транспортной полиции.
Женщину сняли с рейса и доставили в дежурную часть аэропорта. Ей грозит штраф до 1000 рублей или арест на 15 суток.