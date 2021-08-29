Коронавирус победили 8 человек за сутки на 29 августа в Бердске: Но зараженных не становится меньше

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Бердске стали известны "Курьер. Среда. Бердск" в воскресенье.
По информации городского оперативного штаба, за прошедшие сутки на 29 августа в Бердске обнаружили 7 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии зафиксировали 2314 заболевших новой инфекцией бердчан. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", последние две недели суточный прирост составляет 7 человек.
Как отметили в оперштабе, на воскресенье в Бердске под медицинским наблюдением находятся 464 горожанина, как и накануне. Это те, у кого подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция" и кто имеет симптомы ОРВИ. За последние сутки у бердчан взяли еще 43 теста. Есть ли среди них с положительным ковид-статусом станет известно позже.
С начала пандемии вылечились от коронавируса 2170 жителей Бердска. Судя по статистике оперштаба, за последние 24 часа выздоровели 8 человек (в субботу сообщалось о 2162 выписанных после выздоровления).