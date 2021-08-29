13-летняя девочка скончалась в поезде Анапа-Екатеринбург

13-летняя девочка умерла в поезде, который следовал из Анапы в Екатеринбург.
Погибший в поезде ребенок, по предварительной информации, страдал генетическим заболеванием, которое могло спровоцировать внезапную смерть.
Инцидент произошел утром 26 августа. Девочка 2008 года рождения ехала вместе с родителями, которые и обнаружили дочь мертвой. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.
По факту случившегося СКР проводит проверку вместе с представителями Уральской транспортной прокуратуры.
В Следственном комитете подтвердили, что смерть ребенка связана с болезнью и в ней нет криминальной составляющей. Назначена экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти.
Семья умершего ребенка сошла с поезда в Каменске-Уральском.