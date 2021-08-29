В изнасиловании и убийстве 15-летней девочки на вечеринке подозревают двоих мужчин

Бирским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки. О ее пропаже стало известно после заявления матери.
По ее словам, дочь пропала после дня рождения подруги, на который она ушла. Об этом сообщили в управлении в субботу.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Задержаны причастные к совершенному преступлению лица. Ими оказались два жителя села Питяково Бирского района 21 и 24 лет. Под тяжестью собранных доказательств подозреваемые сознались в содеянном, - отмечается в сообщении СУ СКР.
По версии следователей, 26 августа во время празднования дня рождения подруги погибшая вместе с другими подростками веселилась, и к ним присоединились два подозреваемых, которые предложили продолжить празднование дома у одного из них. После того, как гости разошлись, произошло изнасилование девушки, затем ее задушили, а тело скрыли в яме недалеко от дома.
Одному из задержанных предъявлено обвинение по пп. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Обвинение для второго подозреваемого будет предъявлено в ближайшее время. Также решается вопрос об заключении под стражу обоих возможных преступников.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 августа в Тюмени похоронили 8-летнюю Настю Муравьеву. Ее искали после исчезновения полтора месяца. А нашли 19 августа убитой и изнасилованной. Тело девочки убийца спрятал в коробку и выбросил у озера. Подозреваемого в преступлении 40-летнего Виталия Бережного суд арестовал на два месяца. Он признался в убийстве Насти.