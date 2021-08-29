Рост смертей от коронавируса на 35% в четвертую волну предсказала главный инфекционист Бердска
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Рост смертей от коронавируса на 35% в четвертую волну предсказала главный инфекционист Бердска

12:27:028/29/2021
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Людмила Бадальян отметила, что в третью волну коронавируса, которая протекает сейчас, смертность выросла вдвое по сравнению со второй волной пандемии.

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Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская прогнозирует начало четвертой волны коронавируса осенью 2021 года. Такого же мнения придерживаются многие российские медики и ученые. По словам руководителя бердского здравоохранения, единственная защита от смертельно опасной инфекции — вакцинация.

Между тем, пока Бердск по числу вакцинированных находится в «красной зоне», констатировала Дробинская. Для выработки коллективного иммунитета прививку от ковида должны поставить 51 110 бердчан. Но пока их чуть более 23 000, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

По словам главного инфекциониста Бердска Людмилы Бадальян, смертность от коронавируса в четвертуют волну существенно увеличится.

- Смертность от коронавируса по сравнению со второй волной увеличилась в два раза, а в следующую волну прогнозируется рост еще на 35%. Убивает не сам вирус, а последствия, поскольку он поражает практически все органы, которые потом крайне сложно, а порой невозможно восстановиться, - предупреждает врач.

Протекающая сейчас третья волна коронавируса спадает, но не за горами новая волна пандемии. Бердские медики рассказали об этом на встрече жителям Нового поселка, сообщили в пресс-центре мэрии. Дробинская подчеркнула, что 5200 поселковцев прививки поставили менее 700.

- Вирус с каждой волной трансформируется, он ведет себя словно разумное существо, и поэтому его изучить и предсказать пока невозможно. У обновленных штаммов меняются симптомы заболевания, кардинально сокращается инкубационный период. Медики не исключают, что следующая форма начнет поражать детские организмы, которые сегодня переносят болезнь бессимптомно. К примеру, особенность штамма третьей волны – тромбоэмболия, которая наступает неожиданно. Пациент ковидного отделения, вроде, идет поправку, и вдруг в течение часа падает сатурация, человек начинает задыхаться, ИВЛ не помогает, так как микрососуды легких начинают забиваться микротромбами… Далее – летальный исход… Ответа, как вирус это делает, пока нет, - рассказала Алла Дробинская.

Как и нет пока лекарства от ковида. Полагаться стоит только на иммунитет, укрепить который можно только вакцинацией. При этом, по словам главврача Бердской ЦГБ, лишь 3% привитых попадают в реанимацию, заразившись коронавирусом.

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