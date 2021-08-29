Секретное письмо спикера горсовета Бердска Голубева: Успеют ли ощебенить до выборов улицу на его округе
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Секретное письмо спикера горсовета Бердска Голубева: Успеют ли ощебенить до выборов улицу на его округе

4:05:168/29/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава депутатского корпуса требовал от мэра отсыпать щебнем ул. Ключевую — 20 сентября будет неактуально. В аукцион вошло еще 10 дорог. Но торги снова затягиваются.

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Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Успеют ли защебенить до выборов 19 сентября улицу Ключевую на округе спикера горсовета Бердска Владимира Голубева, пока остается неизвестным.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале августа он написал мэру Бердска Евгению Шестернину письмо «для служебного пользования», с требованием отсыпать щебенкой улицу в Южном микрорайоне. Голубев указал, что после 20 сентября данные работы будут неактуальны.

Управление ЖКХ Бердска 12 августа на сайте госзакупок разместило аукцион по выбору подрядчика для щебенения улиц. В списке в том числе ул. Ключевая, о которой накануне сообщал в секретном письме главе города председатель горсовета. Электронные торги были назначены на 23 августа, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но подрядчика до сих пор не нашли.

В аукционной документации появились изменения — дату аукциона перенесли на 26 августа. А в воскресенье на сайте госзакупок сказано, что «27.08.2021 11:09 от электронной площадки ЭТП Газпромбанк получен протокол проведения электронного аукциона». Статус торгов на сегодня — работа комиссии. Видимо, она определяет победителя аукциона, которому и доверят отсыпать щебнем Ключевую и еще 10 бердских улиц.

Напомним, что город назначил максимальную стоимость работ 2 149 532. Подрядчику предстоит «восстановить поперечный профиль и ровность проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня» на площади 8773 кв. метра (245 рублей за квадрат).

Ощебенить предстоит несколько улиц: 2-я Ельцовская, 40 лет Октября, Советская, Гоголя, Искитимская, Ключевая, Взлетная, Белокаменная, 7-й квартал, 2-я Школьная и 1-я Линейная. Общий объем работ - 10 967 кв. метров. По условиям контракта работы должны быть выполнены в течение 30 дней со дня заключения договора. И если на этот раз аукцион состоится, то подрядчику придется очень поторопиться, чтобы успеть ощебенить улицы ко дню голосования. Или начать с Ключевой, чтобы успеть к выборам.

В аукционной документации указано, что деньги за работу подрядчику заплатит городской бюджет. Между тем, губернатор Андрей Травников пообещал Бердску федеральных денег именно на цели отсыпки улиц частного сектора по просьбам бердчан и по наказам избирателей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Новосибирская область получила 1 млрд рублей на первоочередные социальные задачи.

- Прописаны условия расходования этих средств: их нужно распределить быстро и на наиболее острые социальные задачи, которые есть в муниципалитетах Новосибирской области, - заявил глава региона, отметив, что софинансирования со стороны муниципалитетов не потребуется.

Напомним, что Ключевая находится на округе, где вновь баллотируется Владимир Голубев.

Сам он отрицает факт того, что после выборов улицу щебенить не надо. По его словам, по плану эти работы на нескольких улицах частного сектора были запланированы на июнь. Но по вине ответственных за это чиновников торги не состоялись.

- Стоит эта дата, потому что должны были сделать до 17 июня по распоряжению главы. Поэтому я и написал, что работы должны быть произведены до 20 сентября... Не хотят работать! Ведутся торги уже третий раз. Никто не заявляется на эти торги, вот в чем проблема, - ответил «Курьер. Среда. Бердск» спикер горсовета.

Позже Голубев выдвинул новую версию появления даты - 19 августа заканчивается срок его депутатских полномочий.

Он был возмущен тем, что письмо вообще вышло за стены администрации, поскольку оно имеет гриф «для служебного пользования».

Письмо главе города
Письмо главе города

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