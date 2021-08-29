После пожара в поликлинике прокуратура проверит безопасность в Бердской ЦГБ
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После пожара в поликлинике прокуратура проверит безопасность в Бердской ЦГБ

2:43:318/29/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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В случае нарушений, горбольницу накажут. Три дня взрослая поликлиника №1 была закрыта из-за сильного задымления. В подвале медучреждения меняют вспыхнувший кабель.

Из поликлиники Бердска эвакуировали 252 человека - медиков и пациентов

Прокуратура Бердска организовала проверку в связи с пожаром в центральной городской больнице, сообщили в надзорном органе.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск», утром 27 августа в поликлинике №1 Бердской ЦГБ (ул. Островского, 53) произошло возгорание.

- Предварительно установлено, что возгорание произошло в электрощитовой, расположенной в подвальном помещении поликлинического отделения, на площади 1 кв. м. Всего из здания больницы эвакуировано 252 человека, из них 82 пациента, 80 посетителей, 90 – персонал поликлиники. Пострадавших нет, рассказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия выезжал и. о. прокурора Бердска «для координации действий правоохранительных органов». Сейчас прокуратура проверяет исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в учреждении здравоохранения.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, что после серьезного задымления поликлинику закрыли. Она возобновит работу в штатном режиме 30 августа, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь ЦГБ Бердска Аркадий Ефимович.

- Пациент из красной зоны перенаправлены на Пушкина,172, первый этаж, вход с торца здания. Вакцинация перенесена на ул. Пушкина. 172, первый этаж, центральный вход. Терапевты зеленой зоны перенесены на ул. Пушкина, 172, - сообщили в горбольнице режим работы до понедельника.

Также в ЦГБ уточнили, что огня не было. Сильно задымление произошло из-за тления изоляции электрокабеля.
- Причиной послужило тление изоляции электрокабеля, находящегося возле трансформаторного щита в подвале здания. Это произошло из-за сильного скачка напряжение, что в Бердске, как всем известно, не редкость. Из-за сильного задымления были эвакуированы все пациенты и медицинский персонал. Пострадавших нет, - прокомментировал Ефимович, акцентировав внимание на том, что тлеющая резина всегда дает сильный дым.

Он затруднился назвать сумму причиненного горбольнице ущерба. Но отметил, что ущерб незначительный: предстоит произвести локальный ремонт на месте замыкания. Этим занимаются специалисты РЭС.

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