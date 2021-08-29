Любовный гороскоп для 12 знаков зодиака на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года

Здесь представлен ваш еженедельный любовный гороскоп с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака, начиная с понедельника, 30 августа, и продолжаясь до воскресенья, 5 сентября 2021 года.
Тема этой недели - осознание того, что и кто имеет наибольшее значение, наряду с тем фактом, что иногда мы должны приносить жертвы ради этого. Тем не менее, нам снова и снова напоминают, что оно того стоит, потому что любовь всегда того стоит, пишет yourtango.com.
Когда Меркурий движется в Весы , мы не только видим вещи более ясно, но нам будет легче действовать, руководствуясь мышлением «мы», а не «я», которое облегчает решение сердечных дел и совместное преодоление.
В отношениях важно всегда уважать нашу индивидуальность, однако совместная работа в команде не менее важна.
Наш партнер должен что-то добавить в нашу жизнь и во многих отношениях облегчить ее, если нет, то мы должны спросить себя, действительно ли у нас партнерские или односторонние отношения.
В то время как большая часть энергии на этой неделе - это ясное мышление и сильная страсть, другой действует уверенно.
Слишком часто мы сомневаемся в себе и откладываем действия, потому что спорим о правильном времени или правильной ситуации, когда все, что мы должны сделать, это решить, что этот момент один, и мы не хотим тратить его зря.
Большая часть этого - признание власти, которую наши чувства имеют над нами. Не потому, что они контролируют нас, а потому, что они дают нам топливо, чтобы прожить нашу жизнь более богато, чем мы могли себе представить.
Это сила, стоящая за осознанием того, что наша страсть направляет нас по пути к цели.
Еженедельный прогноз любовного гороскопа на неделю с понедельника 30 августа по воскресенье 5 сентября 2021 г .:
30 августа 2021 г., понедельник - Меркурий в знаке Весов.
Мы ищем выход. Во время этого транзита мы можем видеть вещи в более сбалансированном свете, а это значит, что будет легче выяснить, через что мы сейчас проходим.
Будь то хаос, стресс или просто событие, изменяющее жизнь, этот транзит позволяет легче увидеть свет в конце туннеля, но это также касается совместной работы с нашим партнером, потому что это суть настоящего партнерства; нам не нужно во всем разбираться самостоятельно.
Среда, 1 сентября 2021 г. - Марс в Деве напротив ретроградного Нептуна в Рыбах.
Трехдневный транзит, который оставит свой отпечаток на оставшуюся часть месяца . Этот переход сочетает в себе действие с нашими сокровенными мечтами.
Всегда будут препятствия, всегда что-то, что нужно выяснить, но это не значит, что это невозможно или что мечты тщетны.
На этой неделе мы будем более реалистичны в отношении того, какие блоки мы продвинули вперед, но нам также напомнят, почему это того стоит, чтобы мы могли перегруппироваться, перепланировать и воплотить наши мечты в реальность.
Суббота, 4 сентября 2021 г. - Меркурий в Весах в трине с Сатурном в Водолее.
В этом двухдневном переходе есть ощущение божественного времени, которое поможет нам не только четко обдумать вещи, но также поможет нам принимать решения и делать выбор с точки зрения исцеления или ранения.
Вот что происходит, когда мы учимся на собственном опыте и перестаем повторять прошлое.
Венера в квадрате Весов, Плутон в Козероге - суббота.
Двухдневный переход, который выведет наши чувства на совершенно новый уровень. В то время как квадраты часто представляют собой стрессовые времена, Венера в знаке зодиака Весы имеет тенденцию смягчать даже самый сложный переход, принося вместо этого пользу.
Этот переход заключается не только в том, чтобы знать, где находится наше сердце, но и в понимании того, насколько глубоко оно проникает. Отличный день для разговоров о чувствах и о том, что будет дальше в ваших отношениях.
Марс в Деве в трине с Плутоном в Козероге тоже имеет место в субботу.
В течение этого трехдневного транзита мы будем загружать поток положительной энергии, направленной на то, чем мы больше всего увлечены.
Ожидание внезапных движений вперед вместе с двумя другими транзитами сегодня делает его днем, когда мы будем ясно мыслить, чувствовать себя глубоко и готовыми действовать, не желая откладывать то, что мы хотим сегодня, на завтра.
Любовный гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года:
Овен (19 марта - 19 апреля)
Неделя глубокого вдоха перед тем, как делать какие-либо резкие движения, принесет вам только пользу, если вы не останетесь в стране самоуспокоенности.
В вашем сердце есть истина, которую вы, вероятно, пытались игнорировать, но чем больше вы делаете, тем глубже она, кажется, укореняется.
На этой неделе попытайтесь добраться до места, где вы осознаете, что это такое, и затем позвольте этому быть вашим компасом вперед.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Можно остановиться и спросить: «А как насчет меня?». Никакие отношения не могут и не должны быть односторонними, но иногда вам решать, что вам нужно, или говорить о сохраняющемся чувстве дисбаланса.
Позвольте себе все прочувствовать на этой неделе, но не забудьте обсудить это и со своим партнером.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Пришло время четко понять, чего вы хотите или, может быть, даже готовы к этому. Мы не сможем осуществить свои мечты, если все еще будем лгать себе о том, что это значит.
Вместо того, чтобы говорить себе, что желать того, что, по вашему мнению, возможно, проявите смелость и поверьте, что вы достойны того, что кажется невозможным.
Рак (21 июня - 22 июля)
На этой неделе вы можете запутаться в том, что вам делать дальше в той или иной романтической ситуации.
На следующей неделе станет яснее, какие действия следует предпринять, но копайте глубже и посмотрите, действительно ли вы запутались или просто хотите, чтобы правда была иной.
Быть честным с самим собой - это единственный способ быть честным с другими.
Лев (23 июля - 22 августа)
Постарайтесь не перестраховаться на этой неделе. Не с точки зрения риска или действий, которые вы предпринимаете, а с точки зрения того, насколько глубоко вы отдаете свое сердце другому.
Уязвимость может быть пугающим словом для вас, особенно если вы все еще носите с собой прошлые обиды, объясняющие причины, по которым это не сработает сейчас, но вы должны верить, что на этот раз все по-другому.
Кроме того, вы никогда не узнаете, пока не попробуете.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Постарайтесь верить в лучшее не только о ситуации или исходе, но и о человеке. Мы всегда должны верить в лучшее о человеке, которого мы любим, в противном случае мы оказываем ему и себе медвежью услугу.
Вещи всегда могут показаться сложными или сложными, но это не значит, что они не будут лучше, чем вы можете себе представить.
Постарайтесь на этой неделе просто поверить в лучший сценарий, вместо того, чтобы позволять страхам управлять вами.
Весы (23 сентября - 22 октября)
На этой неделе все будет выглядеть иначе. Вместо того, чтобы пытаться раскрасить их по-другому, позвольте жизни и людям в ней проявиться так, как они естественны. Обратите внимание на то, что чувствуется в гармонии с самим собой, а что нет.
Старайтесь видеть во всем знак, указывающий на то, что для вас предназначено, а что - нет.
Хотя страсть может зайти далеко, если она вызвана ранением или травмой, она не обязательно приведет нас в правильном направлении.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Вы должны почувствовать, что можете летать на этой неделе. Когда в вашу жизнь вернутся надежда и оптимизм, не бойтесь признать, что вы счастливы.
Хотя это может быть чуждое чувство, это не значит, что вы этого не заслуживаете.
На этой неделе страсти и желания будут усиливаться, если вы не можете выразить их физически, тогда сосредоточьтесь на том, ради чего в своей жизни вы это чувствуете, а затем возьмите на себя обязательство создавать больше из этого.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Ясность - прекрасная вещь, но и уверенность тоже, к счастью для вас, на этой неделе у вас и то и другое в избытке.
Хотя маловероятно, что у вас останется много сомнений относительно определенного жизненного пути или отношений, постарайтесь на этой неделе насладиться тем, что нравится вашей душе.
Отметьте тот факт, что вы приняли несколько трудных решений, но этот выбор только создал пространство для того, что действительно находится в гармонии, особенно в сердечных вопросах.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Вы, вероятно, начинаете чувствовать, что все не так, как вы думали, особенно в определенных отношениях в вашей жизни. Это призыв к большему.
Призыв понять, что мы не можем оставаться в своей зоне комфорта, если это часть проблемы. Постарайтесь вспомнить, кем вы были до нынешних отношений; что тебя двигало?
Чем вы были увлечены? И позвольте этой истине вести вас вперед.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Некоторые шансы случаются только один раз. Хотя у вас нет проблем с риском, иногда больше всего вы боитесь снова потерять себя.
Нам не нужно беспокоиться об этом, если мы находимся в отношениях, которые хотят только поощрять это. Не бойтесь так бояться обязательств, что вы забудете того, кто следует своему сердцу.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Иногда самое большое приключение, которое мы предпринимаем, - это путешествие с любимым человеком.
Позвольте себе видеть вещи такими, какие они есть, наслаждаться тем, что появляется, и позволять жизни складываться не так, как вы планировали. Будьте готовы рискнуть на этой неделе, присутствовать ради любви и просто наслаждаться тем, что происходит, когда мы говорим «да».