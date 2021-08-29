Российские туристы раскритиковали отдых в регионах: Что раздражает больше всего
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Российские туристы раскритиковали отдых в регионах: Что раздражает больше всего

4:51:008/29/2021Фото: Wikimedia Commons
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Местные жители, в свою очередь, недовольны невоспитанностью приезжих и неуважением к коренному населению.

Половина россиян не любит отечественные курорты

В проведенном опросе среди российских жителей выяснилось, что отечественный туризм вызывает разные эмоции, чаще всего раздражение.

Наименьшую негативную реакцию высказали россияне, когда вопрос стоял об отношении к Дагестану, Калининградской области и Ставрополью. Это стало известно после опроса проведенного сервисом SuperJob, на них ссылается РБК.

Были опрошены граждане РФ, которые посещали Краснодарский, Камчатский и Ставропольский края, Дагестан, Калининградскую область, «Золотое кольцо», Алтай и Крым. Также спросили у жителей данных регионов, что им не нравится в туристах из России.

В Калининградской области 46% опрошенных не раздражались совсем, 18% недовольны отсутствием инфраструктуры, 16% завышенными ценами, климатом — 10%. Дагестан полностью понравился 43% респондентов, недовольны инфраструктурой 13%, небрежное отношение к природе возмутило 10%, недовольны местными жителями 6%.

На Камчатке 42% довольны всем, 23% - указали на высокие цены, плохая инфраструктура не понравилась 19%, отношение местных -13%. Ставрополье - 42% туристов довольны полностью, 24% - не понравилась инфраструктура, 17% - цены, 16% - большое число туристов. В Крыму треть опрошенных недовольны отсутствием инфраструктуры и ценами.

К туристами больше всего нареканий у жителей Дагестана и Крыма, которые недовольны отсутствием одежды на отдыхающих — 10-11%.

Крым и Кубань недовольны пробками из-за приезжих и нарушениями ПДД. Также их не устраивает число туристов.

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