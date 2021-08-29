Умерших от коронавируса за сутки на 29 августа назвали в Новосибирской области: Жертв становится меньше
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Умерших от коронавируса за сутки на 29 августа назвали в Новосибирской области: Жертв становится меньше

4:34:038/29/2021
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В ковидных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него сейчас лежат 2 194 пациента, в том числе 40 детей.

Новых случаев заражения зафиксировано в регионе 173, всего умерли от ковида 2636 пациентов

В Новосибирской области от коронавируса за последние сутки скончались 9 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе 29 августа. Среди новых жертв опасной инфекции четверо мужчин в возрасте 66 лет, 71 года, 82 лет и 85 лет, а также пять женщин, которым было 69, 80 лет, 81 год и двум по 68 лет. Всего в регионе за все время пандемии умерли 2636 человек.

Число заразившихся за сутки составило 173 случаев. Всего в Новосибирской области болели ковидом 58 159 человек, из них 4472 - дети.

В ковидных госпиталях региона с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него сейчас лежат 2 194 пациента, в том числе 40 детей. В отделениях реанимации находятся 162 человека, 15 тяжелых больных подключены к аппарату ИВЛ.

По данным оперштаба, выздоровели и выписаны за минувшие сутки 38 пациентов. А в целом за пандемию победили коронавирус 47 596 жителей области.

С начала пандемии в регионе сделано 2 358 182 теста на коронавирус.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", уже две недели суточный прирост зараженных коронавирусом в Бердске составляет 7 человек. Не исключение и последние сутки на 29 августа. Всего зарегистрировано 2314 заболевших.

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