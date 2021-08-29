Маргарита Грачева с отрубленными мужем руками родила третьего ребенка
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29.08
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Маргарита Грачева с отрубленными мужем руками родила третьего ребенка

5:22:538/29/2021Фото: @margoritka1211
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Пережив ужасы после нанесения увечий от бывшего мужа-тирана россиянка стала жить заново, вышла замуж и родила сына Ярослава.

Маргарита - мать троих детей с протезом вместо кисти

Рождение малыша у женщины со страшным прошлым стало радостным событием для нее и супруга. По словам Маргариты Грачевой, они думали что родится девочка.

- Знакомьтесь, наш… Ярослав, — написала она в Instagram.

Выбор имени для доченьки завершился на Ярославе — оно понравилось обоим среди множества других.

- Потом мы больше четырех месяцев общались с моим животиком и звали его Ясей. Ну а дальше, на 36 неделе беременности, мы узнали, что там не Яся. Хорошо, что у этого имени есть мужской вариант. Так Ярослава стала Ярославом, — рассказала женщина

Ранее 25 августа стало известно, что Маргарита родила третьего ребенка.

Маргарита Грачева стала известной на всю страну в 2017 году после того, как в СМИ прошла информация о зверских испытаниях, причиненных женщине бывшим мужем.

В приступе ревности он спланировал наказать жену, и вывез ее в лес, после многочасовых издевательств изверг стал ударять топором по кистям женщины, родившей ему двоих детей.

В результате причинения увечий она осталась с рукой на которой кисть практически не работает, а на другой — протез.

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