Маргарита Грачева с отрубленными мужем руками родила третьего ребенка

Рождение малыша у женщины со страшным прошлым стало радостным событием для нее и супруга. По словам Маргариты Грачевой, они думали что родится девочка.
- Знакомьтесь, наш… Ярослав, — написала она в Instagram.
Выбор имени для доченьки завершился на Ярославе — оно понравилось обоим среди множества других.
- Потом мы больше четырех месяцев общались с моим животиком и звали его Ясей. Ну а дальше, на 36 неделе беременности, мы узнали, что там не Яся. Хорошо, что у этого имени есть мужской вариант. Так Ярослава стала Ярославом, — рассказала женщина
Ранее 25 августа стало известно, что Маргарита родила третьего ребенка.
Маргарита Грачева стала известной на всю страну в 2017 году после того, как в СМИ прошла информация о зверских испытаниях, причиненных женщине бывшим мужем.
В приступе ревности он спланировал наказать жену, и вывез ее в лес, после многочасовых издевательств изверг стал ударять топором по кистям женщины, родившей ему двоих детей.
В результате причинения увечий она осталась с рукой на которой кисть практически не работает, а на другой — протез.