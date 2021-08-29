Дело о похоронном венке независимому кандидату в горсовет Бердска взял под личным контроль генерал Кульков

Дарья Артамонова решила воспользоваться своим правом избираться в депутаты горсовета Бердска и стала кандидатом. После начала предвыборной компании 19-летней студентке попытались испортить ее настрой. Родителям девушки прислали через курьерскую службу похоронный венок с надписью «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье», сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
– Участковая мне сказала, что данную историю на личный контроль взял начальник ГУ МВД по Новосибирской области, генерал полиции Андрей Кульков. Присланный мне похоронный венок полицейские изъяли как улику, – сообщила «Прецеденту» Дарья Артамонова.
Девушка написала заявление в полицию, ее проверили на полиграфе, чтобы удостовериться, что не сама она все это придумала для пиара, также у кандидата сняли отпечатки пальцев.
Дарья Артамонова принимает участие в выборах депутатов бердского горсовета как независимый кандидат от коалиции "Новосибирск-2020". Ее и еще пять представителей движения избирком зарегистрировал в качестве кандидатов, а 12 человек, представляющих коалицию, сняли с выборов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Минюст уведомил территориальную избирательную комиссию об их причастности к деятельности экстремистской организации. Бердский городской суд принял решение по искам о незаконном отказе в регистрации кандидатам - всем отказать. Аналогичную позицию заняла и апелляционная инстанция, оставив вердикт первой без изменения.