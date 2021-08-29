Дело о похоронном венке независимому кандидату в горсовет Бердска взял под личным контроль генерал Кульков
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дело о похоронном венке независимому кандидату в горсовет Бердска взял под личным контроль генерал Кульков

6:01:448/29/2021Фото: precedent.tv
0

Дарья Артамонова написала заявление в полицию, ее проверили на полиграфе, чтобы удостовериться, что не сама она все это придумала для пиара. Она в числе пяти кандидатов от коалиции, которых не сняли с выборов в Бердске.

Дело о похоронном венке для Дарьи Артамоновой контролирует Андрей Кульков

Дарья Артамонова решила воспользоваться своим правом избираться в депутаты горсовета Бердска и стала кандидатом. После начала предвыборной компании 19-летней студентке попытались испортить ее настрой. Родителям девушки прислали через курьерскую службу похоронный венок с надписью «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье», сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

– Участковая мне сказала, что данную историю на личный контроль взял начальник ГУ МВД по Новосибирской области, генерал полиции Андрей Кульков. Присланный мне похоронный венок полицейские изъяли как улику, – сообщила «Прецеденту» Дарья Артамонова.

Девушка написала заявление в полицию, ее проверили на полиграфе, чтобы удостовериться, что не сама она все это придумала для пиара, также у кандидата сняли отпечатки пальцев.

Дарья Артамонова принимает участие в выборах депутатов бердского горсовета как независимый кандидат от коалиции "Новосибирск-2020". Ее и еще пять представителей движения избирком зарегистрировал в качестве кандидатов, а 12 человек, представляющих коалицию, сняли с выборов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Минюст уведомил территориальную избирательную комиссию об их причастности к деятельности экстремистской организации. Бердский городской суд принял решение по искам о незаконном отказе в регистрации кандидатам - всем отказать. Аналогичную позицию заняла и апелляционная инстанция, оставив вердикт первой без изменения.

15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Путин уволил генерала СКР: что произошло
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
72-летняя Пугачева показала фото без макияжа
Что сделали талибы с посольством России в Кабуле
Люди каких знаков Зодиака практически не болеют
кандидатвенокразбирательствоБердский горсовет депутатовГУ МВД РФ по Новосибирской областиАндрей КульковДарья Артамонова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Разберутся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В новосибирском зоопарке погибла женщина: Ее тело нашли в туалете
5:35:41 8/29/2021
В новосибирском зоопарке погибла женщина: Ее тело нашли в туалете
Маргарита Грачева с отрубленными мужем руками родила третьего ребенка
5:22:53 8/29/2021
Маргарита Грачева с отрубленными мужем руками родила третьего ребенка
Российские туристы раскритиковали отдых в регионах: Что раздражает больше всего
4:51:00 8/29/2021
Российские туристы раскритиковали отдых в регионах: Что раздражает больше всего
Умерших от коронавируса за сутки на 29 августа назвали в Новосибирской области: Жертв становится меньше
4:34:03 8/29/2021
Умерших от коронавируса за сутки на 29 августа назвали в Новосибирской области: Жертв становится меньше
Собянин: Учебный год пройдет в очном режиме в московских школах
3:54:39 8/29/2021
Собянин: Учебный год пройдет в очном режиме в московских школах
Профессиональный рафтер утонул во время сплава на самом сложном маршруте на Алтае
3:29:54 8/29/2021
Профессиональный рафтер утонул во время сплава на самом сложном маршруте на Алтае
После зверского убийства Насти Муравьевой оформить опеку над оставшимися детьми хочет их старшая сестра
3:09:33 8/29/2021
После зверского убийства Насти Муравьевой оформить опеку над оставшимися детьми хочет их старшая сестра
БердскПосле пожара в поликлинике прокуратура проверит безопасность в Бердской ЦГБ
2:43:31 8/29/2021
После пожара в поликлинике прокуратура проверит безопасность в Бердской ЦГБ
Сеть доставки суши «Ёбидоёби» удалила рекламу с фото афроамериканца после атак националистов
2:20:27 8/29/2021
Сеть доставки суши «Ёбидоёби» удалила рекламу с фото афроамериканца после атак националистов
ЕГЭ-2022: Экзамены по всем предметам для 11-классников меняет Рособрнадзор
2:08:14 8/29/2021
ЕГЭ-2022: Экзамены по всем предметам для 11-классников меняет Рособрнадзор