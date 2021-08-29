В новосибирском зоопарке погибла женщина: Ее тело нашли в туалете

В субботу, 28 августа, во время празднования 74-го дня рождения Новосибирского зоопарка в одном из туалетов умерла женщина.
Как рассказали очевидцы, она внезапно упала и разбила голову. Пострадавшей вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть.
Причины гибели 51-летней женщины теперь установят судмедэксперты. Но в главке МВД по Новосибирской области сообщили, что смерть не носит криминального характера.
В самом зоопарке тоже разбираются, что произошло, почему посетительницы упала - связано это с ее здоровьем или внешними причинами.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", возле поликлиники №1 в центре Бердска скончался пожилой мужчина. Он сидел на скамейке у крыльца медучреждения и внезапно упал. Спасти бердчанина не удалось.