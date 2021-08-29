В новосибирском зоопарке погибла женщина: Ее тело нашли в туалете
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В новосибирском зоопарке погибла женщина: Ее тело нашли в туалете

5:35:418/29/2021Фото: С сайта зоопарка
0

Причины гибели 51-летней женщины теперь установят судмедэксперты. Но в главке МВД по Новосибирской области сообщили, что смерть не носит криминального характера.

зоопарк
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило — один из крупнейших зоопарков России

В субботу, 28 августа, во время празднования 74-го дня рождения Новосибирского зоопарка в одном из туалетов умерла женщина.

Как рассказали очевидцы, она внезапно упала и разбила голову. Пострадавшей вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть.

Причины гибели 51-летней женщины теперь установят судмедэксперты. Но в главке МВД по Новосибирской области сообщили, что смерть не носит криминального характера.

В самом зоопарке тоже разбираются, что произошло, почему посетительницы упала - связано это с ее здоровьем или внешними причинами.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", возле поликлиники №1 в центре Бердска скончался пожилой мужчина. Он сидел на скамейке у крыльца медучреждения и внезапно упал. Спасти бердчанина не удалось.

День независимости: реакция Молдовы на опоздание Зеленского
Стало известно, сколько живет дельта-штамм коронавируса в воде
Почему спать рядом с телефоном опасно для здоровья
Вот что Украина попросила у России
Кремль оценил поражение «Северного потока-2» в споре с Европой
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Китай сказал свое слово о Навальном
Федора Рудакова дисквалифицировали на Паралимпийских играх
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Подписан указ о снятии Васильевой с поста: что случилось
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
В России оценили проигрыш «Северного потока-2» в споре с Европой
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Россиянку облили кипятком при приеме на работу
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Неожиданная реакция Киева на шутку Лаврова
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
смертьзоопарктуалетпогибла женщинасудмедэксперт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что могло произойти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В новосибирском зоопарке погибла женщина: Ее тело нашли в туалете
5:35:41 8/29/2021
В новосибирском зоопарке погибла женщина: Ее тело нашли в туалете
Маргарита Грачева с отрубленными мужем руками родила третьего ребенка
5:22:53 8/29/2021
Маргарита Грачева с отрубленными мужем руками родила третьего ребенка
Российские туристы раскритиковали отдых в регионах: Что раздражает больше всего
4:51:00 8/29/2021
Российские туристы раскритиковали отдых в регионах: Что раздражает больше всего
Умерших от коронавируса за сутки на 29 августа назвали в Новосибирской области: Жертв становится меньше
4:34:03 8/29/2021
Умерших от коронавируса за сутки на 29 августа назвали в Новосибирской области: Жертв становится меньше
Собянин: Учебный год пройдет в очном режиме в московских школах
3:54:39 8/29/2021
Собянин: Учебный год пройдет в очном режиме в московских школах
Профессиональный рафтер утонул во время сплава на самом сложном маршруте на Алтае
3:29:54 8/29/2021
Профессиональный рафтер утонул во время сплава на самом сложном маршруте на Алтае
После зверского убийства Насти Муравьевой оформить опеку над оставшимися детьми хочет их старшая сестра
3:09:33 8/29/2021
После зверского убийства Насти Муравьевой оформить опеку над оставшимися детьми хочет их старшая сестра
БердскПосле пожара в поликлинике прокуратура проверит безопасность в Бердской ЦГБ
2:43:31 8/29/2021
После пожара в поликлинике прокуратура проверит безопасность в Бердской ЦГБ
Сеть доставки суши «Ёбидоёби» удалила рекламу с фото афроамериканца после атак националистов
2:20:27 8/29/2021
Сеть доставки суши «Ёбидоёби» удалила рекламу с фото афроамериканца после атак националистов
ЕГЭ-2022: Экзамены по всем предметам для 11-классников меняет Рособрнадзор
2:08:14 8/29/2021
ЕГЭ-2022: Экзамены по всем предметам для 11-классников меняет Рособрнадзор