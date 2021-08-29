Талибы расстреляли знаменитого афганского певца Фавада Андараби: Музыка под запретом
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Талибы расстреляли знаменитого афганского певца Фавада Андараби: Музыка под запретом

6:32:328/29/2021Фото: @da.kast
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Музыканта, который поддерживал противников «Талибана»*, вывели из дома и публично убили.

Певца расстреляли у его дома

В Афганистане боевики террористического движения «Талибан»* хладнокровно расправляются с неугодными им людьми.  28 августа стало известно о смерти музыканта, фолк-певца Фавада Андараби. Его вывели из дома в северной провинции Баглан и расстреляли.

- Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее жителям, — сообщил бывший глава МВД страны.

По заверению бывшего руководителя ведомства, который процитировал песню музыканта, что «наша прекрасная долина <Андараб>… страна наших предков…» — «не подчинится жестокости «Талибана»*.

Ранее представитель радикального движения Забиулла Муджахид заявил, что в стране не будет места музыке, которую запретят в принципе. В интервью The New York Times Муджахид пояснил, что «Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление».

В настоящее время сопротивление талибам оказывают в Панджшере, в котором все противники «Талибана»* сконцентрировали свои силы, чтобы не позволить занять последнюю афганскую провинцию, не подчинившуюся террористам.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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