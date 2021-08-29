Талибы расстреляли знаменитого афганского певца Фавада Андараби: Музыка под запретом

В Афганистане боевики террористического движения «Талибан»* хладнокровно расправляются с неугодными им людьми. 28 августа стало известно о смерти музыканта, фолк-певца Фавада Андараби. Его вывели из дома в северной провинции Баглан и расстреляли.
- Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее жителям, — сообщил бывший глава МВД страны.
По заверению бывшего руководителя ведомства, который процитировал песню музыканта, что «наша прекрасная долина <Андараб>… страна наших предков…» — «не подчинится жестокости «Талибана»*.
Ранее представитель радикального движения Забиулла Муджахид заявил, что в стране не будет места музыке, которую запретят в принципе. В интервью The New York Times Муджахид пояснил, что «Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление».
В настоящее время сопротивление талибам оказывают в Панджшере, в котором все противники «Талибана»* сконцентрировали свои силы, чтобы не позволить занять последнюю афганскую провинцию, не подчинившуюся террористам.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.