Горячую воду дали всему Бердску: Пять дней 106-тысячный город сидел с тазиками
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Горячую воду дали всему Бердску: Пять дней 106-тысячный город сидел с тазиками

6:22:528/29/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Газовики опоздали на 12 часов с поставкой голубого топлива в муниципальные котельные. Но коммунальщики успели проложить 160 метров новой теплотрассы.

Котельная "Вега" снова дымит

В воскресенье, 29 августа, горячая вода появилась во всех домах Бердска. Напомним, что ее отключали из-за отсутствия газа в муниципальных котельных. Газовики для подготовки своих сетей к зиме прекратили поставку газа в Бердск и Академгородок на 5 дней — с 24 августа.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава города Евгений Шестернин просил договориться с газовиками о переносе сроков отключения: дескать, бердчане в эти дни копают картошку, родители готовят детей к школе. Но поставщики газа были непреклонны — работают по своему графику.

Подключение остановленных котельных «Новой» и «Веги» к голубому топливу произошло без сбоев, но позже, чем планировали первоначально, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор муниципального Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин.

- С запуском котельных вообще проблем не было. Но задержали газовики. Мы должны были еще вчера вечером воду дать. Планировали, что газ в котельные начнут подавать в субботу в 8 часов утра. А они задержали на 12 часов. Тоже к зиме готовятся, - прокомментировал 29 августа Пронюшкин.

За пять дней отсутствия газа КБУ, как и планировал, заменил участок теплотрассы в районе остановки «Березовой» в Микрорайоне.
- Сделали 160 метров от ул. Рогачева через Красную Сибирь, - констатировал Анатолий Пронюшкин, напомнив, что Комбинат активно готовится к отопительному сезону. Уже скоро придется подавать тепло в дома бердчан.

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