Сильная молитва к празднику чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа: О чем обязательно стоит попросить Богоматерь в этот день

31 августа будет отмечаться христианами праздник в честь чудотворной иконы Богородицы “Всецарица”. Чудотворная икона относится к иконографическому типу - Панахран, что с греческого языка означает “непорочный”.
Сейчас она хранится в Греции, в Ватопедском монастыре на Афоне. Точного времени, когда она была написана нет, но, согласно информации, это произошло в 17 веке.
На руках у Божией Матери находится младенец с благословляющей рукой, а в его левой руке находится свиток. Дева Мария правой рукой указывает на своего Сына, тем самым указывая, что он является спасителем всего человечества. Нимб над Христом имеет надпись на греческом языке, что в переводе означает: "тот, для "которого мы все существуем", "из которого все вокруг". Позади нас два ангела, которые осеняют Деву Марию и Христа. Золотой фон символизирует вечность.
Тысячи паломников ежегодно стремятся попасть на Афон, чтобы помолиться перед иконой.
Считается, что «Всецарица», помогла в исцелении и чудесной помощи многим страдающим от онкологических болезней. Поэтому к ней приходят те, кто всеми силами пытается избавиться от какой-либо немощи.
Молитва первая
Молитва вторая