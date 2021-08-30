Липосакция живота: как делается

Липосакция живота — что же это такое? Несмотря на пугающее название и процесс совершения процедуры, результат от нее ошеломляющий: красивый и плоский живот — всего через несколько часов операции. Без долгих изнурительных тренировок и жестких диет. Многие девушки решаются на этот шаг, когда сил дальше худеть уже нет или вид живота после перенесенной беременности, оставляет желать лучшего.
Как происходит липосакция живота, действительно ли она эффективна и как долго держится конечный результат — давайте разберем подробнее.
Самым популярным местом применения липосакции является живот у пациентов.
Первые попытки оперировать коррекцией были сделаны в начале прошлого века. Затем была проведена дермолипэктомия — иссечение кожных и жировых участков. Широкого распространения такая процедура не получила из-за образования значительного послеоперационного рубца и чрезмерной травматичности операции.
Перед операцией обязательно учитываются количество и расположение брюшного жира, возраст пациента, история набора и похудения, а также как протекала беременность.
Методы липосакции таковы:
механические, в основе которых лежит принцип дробления жировых отложений;
химико-физическая основана на разрушении тканей химическими и физическими факторами.
В зависимости от используемой методики различают следующие виды липосакции:
- вакуумная липосакция;
- шприц;
- люминесцентная лампа;
- ультразвук;
- электронный липомодулин.
Благодаря применению анестезии, процедура липосакции проходит безболезненно. Наиболее безопасным, безвредным и предпочтительным методом анестезии является местная анестезия, но часто используется общая. При выборе анестезии руководствуются состоянием пациента, объемом работы и желанием самого пациента.
Одна процедура позволяет избавиться от небольшого количества жира. При выборе классических лазерных, ультразвуковых или радиочастотных методов можно удалить до трех литров жидкости. Липосакция водоструйная позволяет за один сеанс удалить до шести литров жира.
Продолжительность процедуры зависит от количества удаляемого жира и составляет больше часа.
Стоит отметить, что перед проведением подобной операции необходимо хорошо подумать, и знать две главные вещи:
Первая
Чрезмерное сжатие после абдоминальной липосакции может ухудшить дыхание, ограничивая расширение легких. Нерегулируемая, высокая компрессия послеоперационной одежды особенно опасна после общей анестезии, когда были даны респираторные депрессанты. В отличие от этого, регулируемая компрессионная одежда более безопасна.
Вторая
Чрезмерное удаление жира из живота может быть большой ошибкой. Цель состоит не в том, чтобы удалить как можно больше жира, а скорее в том, чтобы получить результат, который является косметическим улучшением и выглядит естественным.