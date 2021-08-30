За что отсекли голову Иоанну Предтече?
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За что отсекли голову Иоанну Предтече?

3:20:428/30/2021Фото: esotericmeanings.com
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Считается, что на протяжении 400 лет между Ветхим и Новым Заветом царила тишина, а затем пришел Иоанн, чтобы подготовить путь Господень.

Из-за подозрительного нрава Ирода его отправили пленником в замок Махер и там казнили, отрубив голову

Иоанн Предтеча - Один из самых влиятельных людей в христианской истории. Он жил в пустыне, ел саранчу и дикий мед, носил одежду из верблюжьей шерсти с кожаным поясом и жил только с одной целью – указывать другим путь к обретению Бога.

Считается, что на протяжении 400 лет между Ветхим и Новым Заветом царила тишина, а затем пришел Иоанн, чтобы подготовить путь Господень.

За Иоанном следовало очень много людей. Они приходили послушать его проповеди, но он не позволял себе этим гордиться. Креститель проповедовал покаяние в грехах, указывая другим на Спасителя, в котором, как он знал, он тоже нуждался.

По одной из версий, невероятное доверие людей и стало одним из поводов для тех, кто находился у власти, чтобы расправиться с Предтечей.

Иосиф Флавий писал о том, как Иоанн критиковал Ирода Антипу перед бывшей женой своего брата, Иродиадой. Антипа боялся, что он вызовет восстание:

Ирод, опасавшийся, как бы огромное влияние Иоанна на народ не дало ему возможности и желания поднять восстание “ибо они, казалось, были готовы сделать все, что он посоветует”. Посчитал правильным - казнить его. Чтобы предотвратить мятеж, который Иоанн мог бы поднять. Из-за подозрительного нрава Ирода его отправили пленником в замок Махер и там казнили, отрубив голову.

При этом, согласно другой версии, казнь произошла из-за неправильных связей Ирода, который заключил в тюрьму Иоанна Крестителя, потому что он упрекал Ирода в том, что он развелся со своей женой (Фазелис) и незаконно взял Иродиаду, жену своего брата Ирода Филиппа I.

Нельзя опускаться до своей низшей природы, если хотите вознестись ко Христу, - в этом плане имеются ввиду отношения с женой своего брата.

По еще одной версии, Иродиада, с которой сожительствовал Ирод, подговорила свою дочь Саломею обманом заставить царя убить узника. На пиру Саломея танцевала для Ирода. Танец так понравился ему, что он поклялся исполнить любое ее желание. Саломея попросила голову Иоанна на блюде. Ирод исполнил просьбу.

Православной церковью отмечается день усекновения головы Иоанна Предтечи. В 2021 году этот день выпадает на 11 сентября. Праздник считается великим и помечен в православном календаре, как один из самых важных христианских торжеств.

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