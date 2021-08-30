Рулетики из баклажанов

Чтобы приготовить рулеты из баклажанов, особых хлопот не потребуется, а ингредиенты стоят недорого. Рулеты из баклажанов вкуснее в свежем виде, поэтому готовить их нужно прямо перед подачей на стол.
2 кг баклажанов
500 г моркови
2 головки чеснока
4 красных перца
1 пучок петрушки, укропа
1 ст. 9% уксуса
4 лавровых листа
1 ст. Растительного масла
Подготовьте ингредиенты:
Вымыть и высушить овощи и зелень. Отложить половину для начинки.
Начинка: морковь почистить и натереть, а петрушку и чеснок измельчить и смешать с морковью.
Отрезать плодоножки у баклажанов и отварить их до готовности в воде, которую посолили заранее — на 1 литр воды - 1 ст. л. соли. Оставить на два часа, чтобы стекла полностью вся вода.
После чего разрезать по всей длине, толщиной не более двух см. Положить начинку и завернуть в рулетики, можно закрепить их зубочисткой.
Чтобы хранились дольше - приготовить заливку
1 л воды, 2 ст.л соли, 1 ст.л сахара.
Вскипятить воду, добавить в нее соль, сахар, масло, перец горошек, лавровый лист. После чего вновь вскипятить, влить уксус и снять с огня.
Такой подливой можно залить рулетики и оставить на 2 дня. Они приобретут яркий вкус и будут храниться дольше.