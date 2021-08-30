Рулетики из баклажанов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Рулетики из баклажанов

11:20:508/30/2021Фото: pixabay.com
0

Отрезать плодоножки у баклажанов и отварить их до полуготовности в воде, которую посолили заранее — на 1 литр воды - 1 ст. л. соли. Оставить на два часа, чтобы стекла полностью вся вода.

Рулетики из баклажанов

Чтобы приготовить рулеты из баклажанов, особых хлопот не потребуется, а ингредиенты стоят недорого. Рулеты из баклажанов вкуснее в свежем виде, поэтому готовить их нужно прямо перед подачей на стол.

2 кг баклажанов

500 г моркови

2 головки чеснока

4 красных перца

1 пучок петрушки, укропа

1 ст. 9% уксуса

4 лавровых листа

1 ст. Растительного масла

Подготовьте ингредиенты:

Вымыть и высушить овощи и зелень. Отложить половину для начинки.

Начинка: морковь почистить и натереть, а петрушку и чеснок измельчить и смешать с морковью.

Отрезать плодоножки у баклажанов и отварить их до готовности в воде, которую посолили заранее — на 1 литр воды - 1 ст. л. соли. Оставить на два часа, чтобы стекла полностью вся вода.

После чего разрезать по всей длине, толщиной не более двух см. Положить начинку и завернуть в рулетики, можно закрепить их зубочисткой.

Чтобы хранились дольше - приготовить заливку

1 л воды, 2 ст.л соли, 1 ст.л сахара.

Вскипятить воду, добавить в нее соль, сахар, масло, перец горошек, лавровый лист. После чего вновь вскипятить, влить уксус и снять с огня.

Такой подливой можно залить рулетики и оставить на 2 дня. Они приобретут яркий вкус и будут храниться дольше.

Стало известно о планах Зеленского в Вашингтоне
Убит афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Встреча Байдена и Зеленского в США отложена: что заявил Белый Дом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Люди каких знаков Зодиака практически не болеют
Что сделали талибы с посольством России в Кабуле
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
дачарецептбаклажанырулетики из баклажанов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы готовите баклажаны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рулетики из баклажанов
11:20:50 8/30/2021
Рулетики из баклажанов
Бузова обвинила шоумена Соловьева в унижении женщин
11:09:32 8/30/2021
Бузова обвинила шоумена Соловьева в унижении женщин
Нападки на Сталина с атаками на итоги Второй мировой войны сравнил Лавров
10:58:07 8/30/2021
Нападки на Сталина с атаками на итоги Второй мировой войны сравнил Лавров
Путин похвастался показателем антител после вакцинации от коронавируса
10:31:53 8/30/2021
Путин похвастался показателем антител после вакцинации от коронавируса
Липосакция живота: как делается
10:20:10 8/30/2021
Липосакция живота: как делается
За утилизацию мусора должен платить производитель упаковки: Госдума требует ускорить реформу
10:11:59 8/30/2021
За утилизацию мусора должен платить производитель упаковки: Госдума требует ускорить реформу
БердскПотерпевший крушение НЛО из Бердска появился в музее СССР
9:58:09 8/30/2021
Потерпевший крушение НЛО из Бердска появился в музее СССР
Вакцинация от коронавируса детей: Нужна ли она, ответил глава новосибирского "Вектора"
9:39:31 8/30/2021
Вакцинация от коронавируса детей: Нужна ли она, ответил глава новосибирского "Вектора"
Мощные магнитные бури могут отключить интернет на неделю во всем мире
9:30:24 8/30/2021
Мощные магнитные бури могут отключить интернет на неделю во всем мире
Ежедневное поднятие флага станет обязательным в российских школах с 1 сентября 2021
9:24:27 8/30/2021
Ежедневное поднятие флага станет обязательным в российских школах с 1 сентября 2021