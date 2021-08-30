ПФР сделал заявление о ежемесячных выплатах в 6 364 рубля и 12 284 рубля россиянам

15 тысяч новосибирцев уже начали получать новые ежемесячные выплаты по линии ПФР. Речь идет о будущих мамах, вставших на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, и родителях, в одиночку воспитывающих детей в возрасте от 8 до 16 (включительно) лет.
С 1 июля Пенсионный фонд начал прием заявлений на установление ежемесячных выплат родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте 8–16 (включительно) лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (в период беременности от 6 до 12 недель). На сегодняшний день уже почти 15 тысяч жителей региона стали получателями новых выплат по линии ПФР. Прием заявлений продолжается, пишет pfr.gov.ru.
Напомним, что важным условием для получения новых пособий является размер дохода семьи, так как выплаты предназначены для малообеспеченных семей По правилам их доход не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. В Новосибирской области этот показатель на 2021 год составляет 12 284 рубля на каждого члена семьи. Выплаты устанавливаются с учетом комплексной оценки нуждаемости. При этом учитываются как доходы всех членов семьи (в том числе пенсии, пособия, выплаты на детей, алименты и т.д.), так и её имущество, то есть учитываются недвижимость, автотранспорт, земельные участки и т.д.
Порядок проведения комплексной оценки нуждаемости утвержден постановлением Правительства РФ № 1037. Особое внимание гражданам при подаче заявления следует обратить на так называемое «правило нулевого дохода»: в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи должен быть либо заработок (доход), либо объективные причины его отсутствия. К таковым относятся уход за детьми до 3-х лет, уход за нетрудоспособными гражданами, обучение на очной форме для лиц моложе 23-х лет, срочная служба в армии, прохождение длительного лечения, нахождение на учете в службе занятости по безработице и ряд других причин. Периоды отсутствия доходов по основаниям, указанным выше, оцениваются в совокупности.
Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой на детей речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка (в нашем регионе - 6 364 рубля 50 копеек), в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого (6 527 рублей).
Выплата на детей осуществляется до того месяца (включительно), когда ребенку исполняется 17 лет. Ежемесячное же пособие будущим мамам выплачивается до родов.
Выплаты осуществляются через кредитные учреждения на расчетный счет, указанный заявителем.
Заявления удобнее всего подать в электронном виде через портал госуслуг (ЕПГУ). Подать заявление можно также, обратившись с соответствующими документами в клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием.