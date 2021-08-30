Почему люди отказываются от мечты? 6 способов отговорить себя от отказа от мечты
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Почему люди отказываются от мечты? 6 способов отговорить себя от отказа от мечты

3:00:118/30/2021Фото: pxhere.com
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Оправдания случаются из-за того, что вы еще не знаете, как быть или делать то новое «я», которым вы стремитесь быть.

девушка, деревья
Жизнь приносит вам все, что вам нужно для успеха, даже если вы не видите этого в это время

Вы когда-нибудь задумывались, почему у вас возникает идея изменить какую-то сферу своей жизни и вы чувствуете себя воодушевленным только для того, чтобы быстро разочароваться и потерять мотивацию?

Вы начинаете с хорошими намерениями, но постепенно начинаете оправдываться, например, «Я слишком занят и у меня нет времени» или «Я недостаточно знаю и мне нужно узнать больше», пишет yourtango.com.

Почему мы застреваем в этом изнурительном образе оправданий и сдачи?

У всех нас есть определенная зона комфорта, которая, как ни странно, если оставаться в ней слишком долго, начинает чувствовать себя некомфортно. Когда вы приближаетесь к краю этой зоны комфорта, это как если бы вас окружала резинка.

У вас есть еще одна резинка вокруг вас, соединяющая вас с вашей высокоуровневой жизнью и собой.

Проблема в том, что как только вы дойдете до края этой резинки, удерживающей вас в старом , ваше подсознание может захотеть вернуть вас в «безопасность». В конце концов, вы знаете, как вести такую ​​жизнь. Вы понимаете этот способ существования и очень хорошо видите себя.

Оправдания случаются из-за того, что вы еще не знаете, как быть или делать то новое «я», которым вы стремитесь быть.

Старые истории и убеждения бессознательного подпитывают ваше подсознание, и вы слышите в своей голове такой язык: вы недостаточно хороши, у вас нет того, что нужно, или у вас нет времени, знаний или ресурсов и все продолжается и продолжается.

Вот 6 шагов, которые помогут вам перестать оправдываться.

1. Признайте эти оправдания неправдой.

Тот факт, что у вас было желание создать изменения, доказывает, что та часть вас, которая знает, что у вас есть возможность творить и претворять в жизнь. Это руководство вашей силы и потенциала, вашего сверхсознания.

Так что делать?

Многие верят в другую ложную истину: чтобы двигаться вперед, им нужно что-то лечить, как будто они как-то сломаны и нуждаются в починке.

Это тактика избегания.

Да, есть время искать поддержки, чтобы измениться, однако это не значит, что вы не сломлены; вы вполне способны подойти к своему стремлению. В противном случае вы бы не стремились к переменам, которых так сильно желаете.

2. Встаньте с пассажирского сиденья и вернитесь за руль собственной жизни.

Разместите свои страхи, сомнения и неуверенность в себе на пассажирском сиденье и относитесь к ним так, как если бы они были раздражающим пассажиром, который не хочет заткнуться.

Стремитесь к своим целям, что бы ни говорили эти отговорки и неуверенность. Решите послушать другой голос, более сильный голос . Голос, который шептал из глубины души, призывая вас пойти на это.

Говорящий правду внутри вас недоедал большую часть вашей жизни, потому что вы верили своим бессознательным историям, отговоркам и убеждениям.

3. На какое-то время почувствуйте себя некомфортно.

Страх перемен - ваш друг, который может сказать вам, что вы движетесь в правильном направлении. Что вам придется расти и отказываться от старых шаблонов и поведения, при которых рост менее неудобен, чем оставаться в застое.

По мере того, как вы раскрываете свои старые бессознательные убеждения и истории, они становятся все слабее и слабее, а новое становится сильнее. Резинка на старую рвется.

Но это может занять немного времени, так что не бойтесь ощущать дискомфорт.

4. Держи слово при себе.

Чтобы выйти за пределы зоны комфорта, вы также должны осознавать, что слово - это ваша связь. Если вы говорите, что собираетесь что-то сделать, вы делаете это. Отбросьте отговорки.

Нарушение своего слова самому себе - это то, что истощает вас и подпитывает ложные убеждения. «Я сказал тебе, что ты недостаточно хорош» или «Ты недостоин» и прочее.

Возможно, вам придется наклониться и заставить себя делать то, что необходимо, награда в том, что вы получаете энергию и чувствуете себя хорошо, когда двигаетесь.

Сдержать слово - сила.

5. Спросите себя: «Приводит ли это к желаемому результату?»

Не забывайте создавать изменения, которые вам нужно изменить. Вам нужно стать следующей версией самого себя.

Думайте так, чтобы соответствовать вашему результату, чувствовать себя так, чтобы соответствовать вашему результату, действуйте так, чтобы соответствовать вашему результату.

На вашем новом игровом поле жизнь подарит вам людей и обстоятельства, которые помогут вам стать тем человеком, которым вы должны быть, чтобы иметь то, что вы желаете.

6. Измените свой язык.

Вы не можете позволить себе использовать старый язык, например, «так не должно быть».

Вместо этого вам нужно спросить: «Что меня здесь просят выучить и как бы я отреагировал на повышенный уровень?»

Еще один важный вопрос: «Как это приводит меня к моему конечному результату?» По вашему ответу вы узнаете: проактивный или реактивный. Реактивный - это отыгрывание чего-то старого , поэтому сместите свой язык на проактивный.

Станьте свидетелем того, как вы реагируете, и решите поступить иначе. Не выбирайте сознательно кормление ложью.

Будут моменты, чтобы взглянуть на вершину горы (желаемый результат), а иногда это будет слишком сложно. Когда это слишком сложно, просто смотрите прямо перед собой. Один шаг, потом другой. Я называю это работой на первой передаче. Вы не будете ездить все время на пятой передаче, иногда на первой, второй, третьей или четвертой. Первая передача все еще движется.

Я принял к сведению заявление, которое, как я слышал, использовал Мел Роббинс, и мне оно нравится:

Когда мне приходят в голову отговорки (например, «Я слишком устал»), я говорю «5,4,3,2,1» и взлетаю. Я встаю и делаю то, что нужно делать.

По завершении я получаю больше энергии и чувствую себя хорошо за свои действия.

Итак, наклонитесь, возьмите на себя ответственность за свою жизнь , почувствуйте себя комфортно, чувствуя себя временами некомфортно, и почувствуйте утешение, зная, что страх - это ваш друг, подбадривающий вас, когда вы движетесь в правильном направлении.

Если вы продолжите двигаться, старая резинка со временем порвется.

Ваши старые убеждения и истории не являются вашей правдой - так что не подпитывайте их больше.

Жизнь приносит вам все, что вам нужно для успеха, даже если вы не видите этого в это время. Вы становитесь следующей версией того, кем вам нужно быть, чтобы иметь то, что вы желаете. В конце концов вы обнаружите, что готовы делать это снова и снова.

Наслаждайтесь путешествием - у вас есть это!

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