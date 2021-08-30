Как преодолеть горе и муки от смерти любимого человека: 5 шагов

Что значит распознать триггеры своего горя? Если вы потеряли кого-то, кого любите, вы испытали горе в одной из многих его форм.
Возможно, вы узнали о 5 этапах модели горя, приписываемой доктору Элизабет Кюблер Росс, которая включает шок / отрицание, гнев, грусть / депрессию, торг и принятие, пишет yourtango.com.
Возможно, вы на собственном опыте убедились, что этот процесс эмоционального горя не является линейным по этапам к исцелению. Возможно, вы вообще пропустили некоторые и застряли в других.
Итак, что значит распознать триггеры своего горя?
Признание триггеров вашего горя - это способность осознавать и быть готовыми к тем ожидаемым и неожиданным толчкам, которые вызывают воспоминания о вашей потере и помещают ваши эмоции в цикл вращения.
Важно определить и распознать триггеры своего горя, чтобы вы могли научиться их предвидеть, готовиться к ударам и быстро восстанавливаться.
Цель состоит в том, чтобы минимизировать стрессовую реакцию в вашем разуме, теле, духе и, в конечном итоге, ваш выбор и последствия.
Хотя все, что вызывает у вас утрату и причиняет вам боль, считается триггером, есть несколько общих триггеров, с которыми следует ознакомиться по мере того, как вы повышаете свою осведомленность.
Острое горе
Если вы потеряли недавно, скорее всего, вы переживаете так называемое острое горе.
Самая распространенная эмоция острого горя - это глубокая неописуемая печаль и истинная тоска по присутствию любимого человека.
Общие триггеры горя
Ощущение сенсорных стимулов, связанных с воспоминаниями о любимом человеке. Например, услышать песню, которую они спели, посмотреть фильм, который вы вместе смотрели, или почувствовать запах одеколона, который они любили.
Особые случаи, праздники, вехи и торжества, когда их отсутствие подчеркивается пустым стулом.
Физическое пребывание в месте, где вы были или планировали пойти со своим любимым человеком.
Новости о других умирающих подобным образом.
Узнайте, как распознать и определить триггеры своего горя.
Все дело в повышении осведомленности и познании себя на интимном уровне. Многие люди хорошо записывают свои триггеры горя и точно отмечают, что соответствует их мыслям, эмоциям, телу и поведению.
1. Ответные мысли
Что-то, что вызывает ваше горе, может быть неверием, замешательством, озабоченностью, мечтами, забывчивостью, беспокойством, необходимостью поговорить о смерти любимого человека, уклонением от разговора о своей потере, чтобы другие не чувствовали себя неловко и т. Д.
2. Эмоциональные реакции.
Эти триггеры обычно включают чувство печали, гнева, вины, беспокойства, одиночества, безнадежности, шока, тоски, облегчения, онемения и т. Д.
3. Физические реакции
К ним относятся мышечные боли и напряжение, изменения аппетита, сна, пищеварения и / или энергии, стиснутые зубы, одышка, стеснение в груди или горле, тошнота, головная боль и т. Д.
4. Поведенческие реакции
Это похоже на избегание людей, крик на людей, прекращение деятельности, которая когда-то приносила радость, притворство в порядке , отказ от целей и задач, потеря интереса к ранее мотивирующим вещам, включая заботу о себе и т. Д.
Иногда вам нужно вернуться назад, прежде чем вы сможете двигаться вперед.
Например, вы можете сначала заметить что-то необычное для вас - это поведение, которое на самом деле является реакцией на стресс, который вы чувствуете из-за спускового крючка.
Вот 5 шагов, которые помогут распознать триггеры вашего горя.
1. Задайте себе ряд вопросов о своем поведении и понаблюдайте за собой с точки зрения отсутствия осуждения.
«Как я появляюсь - или не появляюсь - в жизни, которая выглядит как стрессовая реакция?»
2. Затем подключите происходящее физическое ощущение.
"Что я чувствую в моем теле, когда появляюсь в этом месте?"
3. Затем назовите сопутствующую эмоцию.
«Что я на самом деле чувствую эмоционально, когда появляюсь таким образом?»
4. А затем спросите себя о своих мыслительных процессах.
«О чем именно я думаю, когда все это происходит? Что за мысль стоит за всем этим?»
5. Наконец, определите реальный источник триггера горя.
«Что случилось, когда это произошло, где я был, кто был вовлечен, почему это напомнило мне о моей потере?»
Теперь, когда вы научились распознавать свои триггеры, вы можете составить план, как с ними справиться.
На «ожидаемые» триггеры горя, такие как особые случаи и юбилейные даты, планируйте заранее.
Вместо того, чтобы предвидеть их со страхом или позволить им ослепить вас, когда наступит дата в календаре, приготовьтесь к чему-то воодушевляющему.
Избегание может показаться ответом, но это просто еще один тип конфликта, а не совладание.
Отмечайте их жизнь и свою любовь к ним так, чтобы это способствовало вашему исцелению. Вы можете пригласить друзей и семью поговорить, поделиться любимыми воспоминаниями и посмеяться.
Или сделайте что-нибудь для кого-то в памяти любимого человека - вы не можете не помочь себе, когда помогаете кому-то другому.
Напишите письмо любимому человеку и поделитесь с ним, как вы пережили свое горе, потому что они были в вашей жизни. Включите любимое воспоминание. Может быть, сделайте это новой традицией для себя.
Для «неожиданных» триггеров горя, которые вы не можете спланировать, планируйте именно это.
Запланируйте то, что вы знаете. Из-за того, что вы любили, вам также будет больно.
Напомните себе, что боль, которую вы чувствуете в момент срабатывания спускового крючка, вызвана тем, что вы тоже любили.
Вызовите счастливые воспоминания, благодарное дыхание и позвольте слезам течь. Позвольте себе почувствовать возникающую эмоцию, признать ее и высвободить ее, осознавая, почему вы ее чувствуете - любите - и выберите теперь любить себя через боль.
Имейте безопасное место, куда можно пойти, или кому-нибудь, кому можно доверять. У вас также может быть безопасное место, куда можно сбежать мысленно. Выберите спокойное место - ваше счастливое место - будь то пляж или горы.
Подключитесь к своим чувствам и проведите мысленный отпуск. Это упражнение на осознанность / посредничество.
Используя сознательное дыхание для успокоения нервной системы - вдыхая через нос и выдыхая через рот с более медленной скоростью, - сосредоточьтесь мысленным взором на образах, звуках, запахах, вкусах и текстурах этого места.
Это упражнение выведет вас из стрессовой реакции в спокойное, расслабленное состояние.
Всегда будет что напомнить вам о тех, кого вы потеряли.
По мере того, как вы повышаете свою осведомленность в признании и готовности и сотрудничаете со временем как даром и целителем, ваши триггеры горя могут стать положительным напоминанием о вашем любимом человеке.
В конце концов, вы никогда не захотите их забывать. Подумайте о том, чтобы выбрать красивое воспоминание или фотографию, чтобы увидеть их мысленным взором и принять, когда триггер приводится в движение.
Вы почувствуете благодарность и любовь вместо всего, что вас раньше преследовало.
Когда горя становится слишком много
Горе - это естественная реакция на смерть любимого человека. И множество чувств и реакций могут быть интенсивными и экстремальными на раннем этапе.
Для большинства это со временем ослабнет с появлением сообщества поддержки, инструментов для управления стрессом, эмоциональной осведомленности, заботы о себе и способности переключиться на благодарность.
Для других горе может быть продолжительным и отрицательно сказаться на физическом и психическом здоровье, а также на отношениях и производительности.
Оставшееся неразрешенным горе может застрять, как носок, в прокладке дверцы стиральной машины, и ее придется раскручивать и отжимать снова и снова.
Обратитесь к профессионалу - его рука будет держать вас и направлять вас через цикл горя и на вашем пути к исцелению.