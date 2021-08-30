12 признаков самого энергичного типа личности в мире: вы к нему относитесь?

Личностный тест Майерса Бриггса показывает вам основную суть вашей личности и позволяет узнать больше о том, как лучше работать со своей личностью. Каждая личность, которая возможна в человечестве, была подытожена в одном из 16 различных типов личности Майерса Бриггса (MBTI).
Все личности основаны на четырех чертах: экстраверсия, способ обработки информации, то, на чем они сосредоточены, и то, как они планируют будущее. Один из самых интригующих типов - личность ESTP. ESTP означает экстраверт, ощущение, мышление и восприятие. Профессионалы называют их типами «предпринимателей», пишет yourtango.com.
По правде говоря, они супер-успешные и очень редкие. У этой группы личностей есть такие известные имена, как сэр Ричард Брэнсон, Эрнест Хемингуэй и Люсиль Болл.
Хотите знать, являетесь ли вы частью немногих гордых ESTP? Что ж, эти признаки предполагают, что вы:
1. На рабочем месте вы его убиваете.
ESTP часто называют «сотрудниками-единорогами», потому что они умны, находчивы, универсальны, а также способны хорошо общаться с людьми . Окружающая среда с высоким давлением их нисколько не беспокоит, и они часто обожают работать.
2. Люди часто спрашивают вас, сумасшедший ли вы, когда слышат о некоторых из рисков, на которые вы пошли.
Если вы ищете тип личности, который любит риск, часто до такой степени, что другие могут подумать, что они сумасшедшие, не ищите ничего, кроме ESTP. Они любят риск и в результате могут даже попасть в излишне рискованные ситуации.
3. Тебя нельзя запереть.
Любому, кто пытается заставить ESTP следовать жестким правилам, строгим графикам или другим общепринятым правилам, придется очень плохо. Это не тот тип личности, который нужно контролировать. Помещение их в бокс часто заставляет их злиться, ожесточаться, дерзко или просто заставлять их бежать. Несоответствие - вот главное в игре с этими людьми.
4. Люди часто называют вас нетерпеливыми.
Поскольку они склонны жить настоящим моментом, им не нравится, когда их заставляют ждать.
5. Вы естественная социальная бабочка и можете даже выступать посредником между спорящими друзьями.
Если есть что-то, в чем личность ESTP выделяется, так это в общительности. Эти экстраверты , конечно же, идеальны для вечеринок , но они также достаточно проницательны, чтобы замечать, когда они доставляют кому-то дискомфорт. Они часто используют свою проницательную природу для связи с людьми, а также являются хорошими посредниками. Излишне говорить, что они хорошие друзья.
6. Вам нравятся командные виды спорта и другие групповые занятия.
Многие ESTP будут заниматься физическими делами только для того, чтобы познакомиться с новыми людьми. Они прирожденные авантюристы, поэтому часто в конечном итоге так увлекаются спортом, приключениями и боевыми действиями.
7. Хотя люди утверждают, что вы импульсивны, в вашем безумии действительно есть средство.
ESTP - это не люди, которые «витают в облаках». Они очень аналитичны и логичны, когда дело касается принятия решений. У них есть «почему», «как», и они часто принимают поспешные решения, исходя из этого.
8. Самый быстрый способ рассердить вас - это привлечь к себе внимание или выловить комплименты.
Поскольку ESTP очень восприимчивы к людям, они склонны улавливать эмоциональные манипуляции раньше, чем кто-либо другой . Когда они замечают, что кто-то ловит комплименты, разжигает драму или делает что-то манипулятивное, ESTP почти сразу вырубают этого человека. У них нет на это времени.
9. Вы человек типа «прямой стрелок».
В какой-то мере ESTP известны своей прямотой. Это неплохо, просто люди всегда знают, где они с вами.
10. Люди, которые проводят с вами время, часто называют вас «веселым другом».
Большинство людей знают, что у них есть определенные друзья, которые просто излучают определенные флюиды. Есть друг, который будет рядом, когда все развалится, ответственная «мама» вашей группы, а есть друг, к которому люди обращаются, когда хотят повеселиться.
Если вы ESTP, ваша веселая личность заставляет вас первым звонить, когда они планируют вечеринку. Почему? Потому что ты веселый!
11. Вы ненавидели ходить в школу просто потому, что это было бездействие.
ESTP - это «деятели». Им не нравится, когда их заставляют сидеть в классе и изучать вещи, которые, по их мнению, не помогут им в дальнейшем. В результате многие ESTP страстно ненавидели школу, даже если они были популярны в то время.
12. Поиск партнера - это борьба просто потому, что большинство людей не могут за ним угнаться.
Наконец, самый важный признак того, что вы являетесь ESTP, - это то, как вы относитесь к свиданиям. Большинство ESTP - это люди, которые хотят иметь партнера, но только в том случае, если этот партнер сможет не отставать от них. Это непростая задача, но для подходящего человека вы - мечта!