Три знака зодиака столкнутся с проблемой интимной близости во время Венеры, Квинконса, Урана
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Три знака зодиака столкнутся с проблемой интимной близости во время Венеры, Квинконса, Урана

2:00:108/30/2021Фото: pxhere.com
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Это сложный переход для знаков зодиака Телец, Скорпион и Водолей, который начичался в субботу, 28 августа.

звезды, трава
Три знака зодиака, которые столкнутся с проблемами интимной близости, начиная с 28 августа

Три знака зодиака, которые столкнутся с проблемами интимной близости, начиная с 28 августа 2021 года, больше всего ощутят на себе влияние Квинконса Венеры и Урана.

Если когда-либо существовала проблема с современным существованием и человеческой природой, это было бы то, как мы относимся к близости в соответствии с нашим знаком зодиака, пишет yourtango.com.

Фух, это одна из проблем, с которой большинство людей бегут в горы, чтобы избежать столкновений.
Это сложный переход для знаков зодиака Телец, Скорпион и Водолей, который начичался в субботу, 28 августа.

Тем более, что есть так много людей, которые утверждают, что они дикие и свободные в своей сексуальной жизни ; достаточно, чтобы засвидетельствовать такую ​​свободу, чтобы другие погрузились в безмолвное созерцание.

Венера Квинконс Уран в Тельце - фантастический транзит, который может вдохновлять и воодушевлять.

Что мы будем делать с этим вдохновением, зависит от нас, но 28 августа у нас будет возможность исследовать наши собственные чувства близости и свободы, которые с ней связаны.

У всех разное происхождение и разное воспитание. Для некоторых интимность может быть абсолютно запретной темой.

Все, что создает в нас потребность избегать или противостоять нашим собственным проблемам в интимной близости , полностью зависит от нашего личного воспитания.

Иногда мы строим стены в детстве, а иногда эти стены остаются на всю жизнь.

И некоторые злоупотребляют интимом, слишком сильно увлекаются этим, чтобы избежать эмоциональной конфронтации. Близость - одна из наиболее часто неправильно понимаемых и распространенных проблем в нашем современном человеческом существовании, и мы столкнемся с этим во время Венеры в Весах, Квинконса и Урана.

Знаки зодиака, которые столкнутся с проблемами близости во время квинконса Венеры и Урана, начиная с 28 августа 2021 года:

Телец (20 апреля - 20 мая)

Какое-то время вы бросались в мешок с тем, с кем хотели быть. Это был способ избежать реальности; секс дается вам легко, и вы не чувствуете себя подавленным из-за наготы или грубой сексуальности.

И если кто-то и должен стать сексуальным наркоманом, так это ты, Телец. Теперь, что такое секс-наркоман? Это человек, который использует секс и удовольствие, чтобы избежать эмоций и связи .

Во время транзита Венеры квинконс и Урана вам придется столкнуться с некоторыми из них; вы спросите себя, почему все это «соединение» не заставляет вас чувствовать себя связанным.

Близость - ваш козел отпущения , Телец, и хотя другие могут завидовать вам за вашу удивительную способность вести себя как порнозвезда, они не знают, что глубоко внутри вы страдаете . Вам нужны связь и любовь - секс всегда будет рядом.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

В любви и сексе вам нравится быть начальником. У вас нет проблем с тем, чтобы доминировать, и вы выбираете партнеров в соответствии со своими потребностями. Вы верите в честность и открытость; вы говорите своим партнерам, чего хотите, и они совершают интимные действия в меру своих возможностей - для вас.

Здесь не видно того, что вы встревожены. Близость дается тебе тяжело; это слишком разоблачительно, и именно поэтому вам нужно держать все под контролем.

Вы не хотите, чтобы ваш секрет раскрылся, и это, конечно же, то, что вы невротичны в своем теле - как и весь остальной мир.

Но вы не можете признать, что вы похожи на других, поэтому вы подавляете и остаетесь боссом в своих отношениях. Во время Квинконса тебе предстоит расплата, Скорпион.

Любовь подтолкнет вас к раскрытию своего настоящего «я». Для этого тебе нужно снять больше одежды, друг, тебе нужно раскрыть свою душу.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вы хотели бы думать о себе как о сексуальном новичке - готовом, желающем и способном участвовать во всех интимных ситуациях.

По правде говоря, на словах это выглядит лучше, чем в реальной жизни, и, хотя вы много говорите, вы не так много говорите, если вы понимаете, о чем я. Вы соблазнительны; вы много обещаете своим языком тела и сладкими словами похоти, и все же, когда дело доходит до этого, вы больше поэт, чем любовник.

Вы жаждете реальных сделок и удивляетесь своей неспособностью подобраться слишком близко к другому человеку. Это то, чего вы хотите, и тем не менее, вы никогда не идете на это. Вы все разговариваете и не общаетесь.

Во время Венеры Квинконкс и Урана вы узнаете, что сейчас или никогда; вы должны сделать шаг, чтобы изменить свою жизнь. Если вы хотите близости, хорошо, что она на вас. Сделай это. Используй это или потеряешь, Водолей.

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