У всех оптимистов есть одна общая неприятная черта

В нашей группе друзей была женщина, которая всегда опаздывала. Фильм уже бы начался, и она пришла бы. Нам так надоело, что мы лгали ей о том, когда все началось, просто чтобы доставить ее в нужное место в нужное время.
Конечно, она пару раз меняла столы против нас и приходила очень рано. Она сидела в баре с бокалом любимого напитка, болтала с новым другом, и бросала на нас взгляд, который так долго смотрел на нас, пишет yourtango.com.
Ненавижу опаздывать, но меня наказали за пунктуальность. Я не могу сказать вам, сколько раз мне приходилось ждать у ресторана или бара, пока я ждал своих опоздавших друзей.
Поэтому, когда я прочитал, что оптимистичные люди разделяют черту характера опозданий , я был настроен скептически. Очевидно, хронически опаздывающие люди верят, что они могут сделать больше дел за ограниченный промежуток времени, чем другие люди, и получают удовольствие от многозадачности.
Диана Де Лонзор, автор книги « Never Be Late Again» , говорит, что многих опоздавших людей можно разделить на две категории : во-первых, есть дедлайнер, который «подсознательно тянется к выбросу адреналина во время спринта к финишу». Кроме того, есть продюсер, «который получает взрыв эго, сделав как можно больше за минимальное время».
«Многие опоздавшие люди, как правило, одновременно оптимистичны и нереалистичны, и это влияет на их восприятие времени» , - говорит Де Лонзор.
Существует малоизвестная концепция под названием «Ошибка планирования», которая представляет собой сильную тенденцию к хронической недооценке времени, необходимого для выполнения задачи. Ошибка планирования - одна из самых сложных моделей поведения.
Но оптимизм приносит много пользы для здоровья: от снижения стресса (разве они не чувствуют себя плохо из-за опоздания?) До снижения риска сердечных заболеваний и укрепления иммунной системы. И если у вас веселый взгляд на жизнь и вы можете смеяться над вещами, а не беспокоиться о них, это увеличивает вашу продолжительность жизни .
Сохранение позитивного отношения также помогает в вашей трудовой жизни . Счастье увеличивает продуктивность, заставляет вас чувствовать себя лучше и изобретательнее, и вы лучше ладите с другими. Люди, которые не волнуются по мелочам (например, вовремя), как правило, концентрируются на общей картине и видят будущее как яркое и открытое для возможностей.
Опоздание может не быть чем-то вроде борьбы за контроль; скорее, попытка выполнить слишком много дел за небольшой промежуток времени, что является оптимистичным чувством.
Я не думаю, что оптимизм опаздывающих означает, что люди, которые никогда не опаздывают, сами по себе не имеют надежды - просто мы лучше чувствуем время.