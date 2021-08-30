Исследования: мужчины с таким лицом - огромные эгоисты
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Исследования: мужчины с таким лицом - огромные эгоисты

6:00:048/30/2021Фото: pxhere.com
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В 2011 году исследователи из Эдинбургского университета провели исследование, чтобы выяснить, имеет ли симметрия лица какое-либо отношение к эгоцентричности.

парень
Красивые люди имеют тенденцию быть чуть более тщеславными

Вы можете дважды подумать, прежде чем преследовать этого двойника Брэда Питта.

Красавицы и красавцы с симметричным лицом, такие как мистер Питт, Натали Портман, Кейт Мосс и Джордж Клуни, могут быть симпатичными, но, согласно новому исследованию, они также с большей вероятностью будут эгоистичными придурками, пишет yourtango.com.

Мы знаем всю драму о Питте, Энистон и Джоли. Итак, кого это удивляет?

В 2011 году исследователи из Эдинбургского университета провели исследование, чтобы выяснить, имеет ли симметрия лица какое-либо отношение к эгоцентричности.

Они предоставили участникам своего исследования возможность либо быть «голубем» и сотрудничать с другими для общей выгоды, либо «ястребом», у которого был шанс получить больше, если другой участник решил быть голубем.

Затем ученые проанализировали особенности участников и обнаружили, что мужчины и женщины с симметричными лицами с большей вероятностью выбрали эгоистичный вариант «ястреба». Позор, позор!

Ястребы дьявольски устрашающие и величественные, так что здесь никаких сюрпризов.

Команда изучила черты лица 292 человек в возрасте 83 лет, которые принимали участие в когорте Лотиан по рождению с 1921 года, исследовании, которое отслеживало участников на протяжении всей их жизни.

Они проанализировали 15 лицевых «ориентиров», включая положение глаз, носа, рта и ушей, и смогли сравнить симметрию лиц участников.

Те, у кого асимметричные лица, с большей вероятностью были нездоровы и лишены детства.

К сожалению, это большая часть мира, но мы не можем все быть Брэдом Питтом.

«Поскольку люди с симметричными лицами, как правило, более здоровы и привлекательны, они также более самодостаточны и имеют меньше стимулов к сотрудничеству и поиску помощи у других», - говорится в исследовании.

Профессор психологии Ян Дири объяснил: «Симметрия лица считается маркером того, что называется стабильностью развития: способность организма противостоять факторам окружающей среды (стрессовым факторам) и не сбиваться с пути его развития».

Интересно, что в данном случае подтвердился стереотип: красивые люди имеют тенденцию быть чуть более тщеславными.

Но, тем не менее, я бы дважды подумал, прежде чем называть кого-то, кого я не знаю, эгоцентричным.

Также интригует то, что исследование показывает, что эгоистичные люди более здоровы.

Кроме того, в этом нет большого смысла.

Разве не вредно заботиться только о себе, потому что в конечном итоге ты останешься один?

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