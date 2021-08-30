Исследование: Как часто у вакцинированных людей воспаляется сердечная мышцы
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Исследование: Как часто у вакцинированных людей воспаляется сердечная мышцы

1:00:568/30/2021Фото: pxhere.com
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Воспаление сердечной мышцы часто бывает трудно обнаружить.

укол, вакцина
Вакцинация увеличивает риск воспаления сердечной мышцы (миокардита) и некоторых других осложнений
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вы под пристальным вниманием: вакцины от короны. Известны возможные осложнения, такие как миокардит. Однако текущий анализ показывает: это происходит значительно чаще после заражения Covid 19, чем после вакцинации.

Как люди реагируют на вакцинацию от Covid-19 ? В настоящее время исследователи наблюдают за этим по всему миру. Израильская команда проанализировала данные крупнейшей страховой компании страны. Ученые под руководством Рана Балисера из страховой компании Clalit в Тель-Авиве опубликовали свои результаты в специализированном журнале New England Journal of Medicine, пишет focus.de

В частности, они обнаружили:

Вакцинация увеличивает риск воспаления сердечной мышцы (миокардита) и некоторых других осложнений.
Однако риск был значительно ниже, чем после заболевания Covid 19.

2,7 дополнительных миокардита на каждые 100 000 вакцинированных

Основой послужили данные 884 828 от застрахованных лиц, которые были вакцинированы хотя бы одной дозой BNT162b2 в Израиле до 24 мая . Для анализа ученые сравнили вакцинированных с таким же количеством невакцинированных. Они исследовали, были ли более частые заболевания в первые три недели после двух прививок, которые могли быть осложнениями вакцинации.

Подтверждено: воспаление сердечной мышцы, миокардит возникали чаще. Об этом уже сообщалось . Балисер зарегистрировал 21 случай среди вакцинированных и шесть среди невакцинированных. На каждые 100 000 вакцинированных людей приходилось 2,7 дополнительных миокардита.

Другими возможными осложнениями вакцинации были:

Лимфаденопатия, увеличение лимфатических узлов, с 78,4 дополнительными случаями на 100000 вакцинированных
Опоясывающий лишай: 15,8 дополнительных случаев на 100000 вакцинированных
Аппендицит, аппендицит, 5,0 дополнительных случая на 100 000 вакцинированных

Дополнительная информация о вакцинации против Covid

На 11 больше миокардитов на 100000 инфицированных

Во втором исследовании эпидемиологи сравнили события, которые происходили чаще после подтвержденной коронарной инфекции. Для этого они изучили первые шесть недель после этого и задокументировали следующее:

Воспаление сердечной мышцы (миокардит): плюс 11,0 случаев / 100000 пациентов
острое поражение почек: 125,4 / 100,000
Тромбоэмболия легочной артерии: 61,7 / 100,000
Кровоизлияние в мозг (внутричерепное кровоизлияние): 7,6 / 100,000
Воспаление перикарда (перикардит): 10,9 / 100,000
Сердечный приступ (инфаркт миокарда): 25,1 / 100,000
тромбоз глубоких вен: 43,0 / 100,000
Аритмии: 166,1 / 100,000

Из этого можно сделать вывод, что риск воспаления сердечной мышцы после вакцинации значительно ниже, чем после инфекции Sars-CoV-2.

Грейс М. Ли из медицинского факультета Стэнфордского университета в США соглашается. Она прокомментировала исследование в сопутствующей редакционной статье : «Такие исследования могут« помочь в принятии решения об использовании вакцины против Covid-19 ». В то же время она заявляет: «Основным ограничением этого исследования является отсутствие оценок риска в зависимости от возрастной группы и пола». Кроме того, отсутствовали данные о детях и подростках в возрасте до 16 лет.

Подозрение на миокардит? Тогда вам следует пойти к врачу

Воспаление сердечной мышцы часто бывает трудно обнаружить. Фонд сердца Немецкого объясняет: Жалобы часто неспецифичны. Часто они напоминали инфекцию дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта, которую можно было только что преодолеть.

Кардиологи рекомендуют проконсультироваться с врачом не позднее, чем в том случае, если усталость и истощение сохраняются после инфекции дольше, чем обычно, или являются особенно серьезными . Таким образом можно выяснить, может ли быть также миокардит.

Кроме того, одышка , боль в груди, боль в сердце, учащенное сердцебиение или сердечная аритмия (спотыкание) могут указывать на воспаление сердечной мышцы. Даже в этом случае вам следует выписаться.
Тяжелое течение Covid 19: 4 перенесенных ранее заболевания увеличивают риск более чем на 150 процентов.

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