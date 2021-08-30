В США называют детей немецкими именами: какие популярны?

Немецкие детские имена очень популярны в Соединенных Штатах. Какая именно? Вы можете прочитать это здесь ...
Хорошо известно, что американские имена сознательно выбираются для новых людей в Германии. Фактически, американцы также полюбили традиционные немецкие имена для младенцев. «Thelist.com» раскрывает, какие сейчас в моде, пишет focus.de.
Эти немецкие имена особенно популярны в США.
АННИКА / АНИКА: БЛАГОДАТЬ
Список начинается с буквы А и имени Аника. Как поясняется на сайте, это имя - уменьшительное от слова Анна, которое, в свою очередь, происходит от еврейского имени Ханна, что означает «благодать».
АСТРИД: КРАСОТА
Он продолжается Астрид, именем, которое популярно не только в Германии, но и в скандинавских странах. Подумайте о популярном шведском детском писателе Астрид Линдгрен. Это имя состояло из двух терминов. В древнескандинавском языке «áss» означает божество, а «friðr» - красоту. Американские родители не делают ничего плохого, когда называют свою прекрасную дочь Астрид.
Бастиан: возвышенное
Бастия - сокращение от Себастьяна - также входит в число популярных имен. Чтобы уточнить происхождение названия, поездка отправляется в Грецию, где «Себастос» можно перевести как «возвышенный» или «почтенный». Но есть и другое значение имени, которое также происходит от греческого города Себасте, который сегодня принадлежит Турции под именем Сивас : в древние времена люди с именем Себастос могли просто происходить из Себасте.
КОРИННА: ДЕВУШКА
Красивое имя Коринна тоже происходит из Греции. Он восходит к древнегреческому поэту Коринне, имя которого можно перевести просто как «девушка».
LISELOTTE: ЭФФЕКТИВНЫЙ
Название танец продолжается с Liselotte. Крестными родителями здесь были еще два имени: Лиза и Шарлотта. Лиза - это краткая форма еврейского имени Элизабет и означает что-то вроде «Бог изобилует». С другой стороны, Шарлотта - женская форма Карла, и ее можно перевести как «способный» или «свободный».
ЛОРЕНЦ: ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАРЕНТАМА
Лоренц - это имя, которое также упоминается в списке, хотя у него есть американский аналог с Лоуренсом. Лоренц является производным от латинского имени Лаврентий. Это просто означает «человек из Лорантума», городка недалеко от Древнего Рима.
ЛУТЦ: ВОИН
Короткое и лаконичное имя мальчика, такое как Лутц, также прочно вошло в число самых популярных немецких имен в США. Название происходит от имени Людвиг, а вместе с композитором Людвигом ван Бетховеном у мальчиков по имени Лутц есть знаменитая тезка. Название представляет собой гибрид двух старых немецких терминов и состоит из «hlût» (громкий, слышимый, знаменитый) и «парик» (борьба, спор, война, битва, битва). Таким образом, Людвиг - весьма воинственное имя, которое немного снимает ужас с помощью аббревиатуры Лутц.