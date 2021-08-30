Дания отменяет ограничения по коронавирусу: почему?

Невакцинированные путешественники в Данию по-прежнему должны будут предоставить отрицательный результат теста или принять меры карантина.
Дания объявила в пятницу, что 10 сентября снимет все оставшиеся ограничения на коронавирус , за очевидным исключением правил, налагаемых на непривитых иностранных путешественников, пишет foxbusiness.com.
Нации Министерство здравоохранения сказало коронавирус является «больше не является критической угрозой для общества» в связи с высоким уровнем вакцинации страны.
Дания сообщила, что почти 73 процента ее населения получили вакцину от коронавируса, и к настоящему времени введено более 8,4 миллиона двухэтапных доз, согласно данным, отслеживаемым Reuters .
«Эпидемия находится под контролем, у нас рекордные уровни вакцинации», - заявил в пятницу министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике. «Вот почему мы можем отказаться от особых правил, которые мы должны были ввести в борьбе с COVID-19».
Сняты мандаты на закрытие лица и запреты на посещение больших групп людей.
Но путешественники из стран, обозначенных как «желтые», включая США, где число случаев заболевания растет уже несколько недель, по-прежнему должны предоставить действительный отрицательный тест перед въездом в страну.
Вакцинированным путешественникам не нужно беспокоиться об отрицательном результате анализа или помещении в карантин по прибытии.
Этой зимой Дания сделала ставку на использование паспортов вакцинации в рамках своего шага по восстановлению экономики.
«Правительство пообещало не придерживаться этих мер дольше, чем это было необходимо, и вот мы. Но даже несмотря на то, что сейчас мы находимся в хорошем месте, мы не выходим из эпидемии», - предупредил министр здравоохранения. «И правительство без колебаний будет действовать быстро, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в нашем обществе».
В Дании, население которой составляет примерно 5,8 миллиона человек, зарегистрировано более 341 000 случаев заболевания во время пандемии и более 2,500 случаев смерти.