Дания отменяет ограничения по коронавирусу: почему?
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Дания отменяет ограничения по коронавирусу: почему?

1:31:298/30/2021Фото: pxhere.com
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В Дании, население которой составляет примерно 5,8 миллиона человек, зарегистрировано более 341 000 случаев заболевания во время пандемии и более 2500 случаев смерти.

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Дания объявила в пятницу, что 10 сентября снимет все оставшиеся ограничения на коронавирус
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Невакцинированные путешественники в Данию по-прежнему должны будут предоставить отрицательный результат теста или принять меры карантина.

Дания объявила в пятницу, что 10 сентября снимет все оставшиеся ограничения на коронавирус , за очевидным исключением правил, налагаемых на непривитых иностранных путешественников, пишет foxbusiness.com.

Нации Министерство здравоохранения сказало коронавирус является «больше не является критической угрозой для общества» в связи с высоким уровнем вакцинации страны.

Дания сообщила, что почти 73 процента ее населения получили вакцину от коронавируса, и к настоящему времени введено более 8,4 миллиона двухэтапных доз, согласно данным, отслеживаемым Reuters .

«Эпидемия находится под контролем, у нас рекордные уровни вакцинации», - заявил в пятницу министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике. «Вот почему мы можем отказаться от особых правил, которые мы должны были ввести в борьбе с COVID-19».

Сняты мандаты на закрытие лица и запреты на посещение больших групп людей.

Но путешественники из стран, обозначенных как «желтые», включая США, где число случаев заболевания растет уже несколько недель, по-прежнему должны предоставить действительный отрицательный тест перед въездом в страну.

Вакцинированным путешественникам не нужно беспокоиться об отрицательном результате анализа или помещении в карантин по прибытии.

Этой зимой Дания сделала ставку на использование паспортов вакцинации в рамках своего шага по восстановлению экономики.

«Правительство пообещало не придерживаться этих мер дольше, чем это было необходимо, и вот мы. Но даже несмотря на то, что сейчас мы находимся в хорошем месте, мы не выходим из эпидемии», - предупредил министр здравоохранения. «И правительство без колебаний будет действовать быстро, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в нашем обществе».

В Дании, население которой составляет примерно 5,8 миллиона человек, зарегистрировано более 341 000 случаев заболевания во время пандемии и более 2,500 случаев смерти.

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