Какие продукты на 100% защищают вас от деменции

Деменция - второй по величине убийца в Великобритании, согласно последним данным Управления национальной статистики (ONS), лишь незначительно уступая сердечно-сосудистым заболеваниям. Как можно предотвратить это смертельное заболевание мозга?
Доктор Мэрилин Гленвилл - ведущий диетолог - рассказала о своем опыте по поддержанию баланса сахара в крови, поскольку у 70 процентов диабетиков развивается слабоумие . «Некоторые питательные вещества могут быть полезны для здоровья вашего мозга», - начал д-р Гленвилл. «Рыбий жир с омега-3 особенно полезен, поскольку ДГК - одна из основных жирных кислот омега-3 в мозге - кажется, обладает наибольшим защитным действием от болезни Альцгеймера», пишет express.co.uk.
Д-р Гленвилл продолжил: «DHA в омега-3 жирных кислотах помогает предотвратить образование бляшек в головном мозге, которое присутствует при болезни Альцгеймера.
«Жирные кислоты омега-3 помогают улучшить церебральный кровоток и уменьшить воспаление».
Какие продукты содержат жирные кислоты омега-3? Национальный институт здоровья (NIH) внес в список холодноводных жирных рыб, таких как:
Лосось
Скумбрия
Тунец
сельдь
Сардины.
NIH подтвердил и другие источники, такие как:
Льняное семя
Семена чиа
Грецкие орехи
Добавки рыбьего жира.
«Другие питательные вещества, которые могут быть полезны, включают аминокислоту под названием ацетил-L-карнитин», - добавил доктор.
Доктор Гленвилл объяснил, что ацетил-L-карнитин «увеличивает рецепторы мозга», что означает, что он полезен для памяти.
«У людей с болезнью Альцгеймера обнаружена нехватка нейромедиатора ацетилхолина», - сказала она.
Ацетилхолин «критически важен для памяти и работы мозга», а нейромедиатор, как говорят, содержит холин.
По словам доктора Гленвилла, большое количество холина содержится в яичных желтках, а также в орехах и сое.
Эти продукты - яичные желтки, орехи и соя - «являются хорошими продуктами для улучшения памяти и работы мозга».
Доктор Гленвилл также является поклонником пищевых добавок. Она объяснила: «Ацетил-L-карнитин работает с коферментом Q10 и альфа-липоевой кислотой, чтобы поддерживать функцию митохондрий.
«Митохондрии - это электростанции ваших клеток, они обеспечивают их энергией для функционирования и выживания.
«В одном исследовании у людей, принимавших витамины, B6, B12 и фолиевую кислоту, усыхание мозга было на 90 процентов меньше, чем у тех, кто принимал плацебо».
Исследования показывают, что между первым развитием амилоидной бляшки и началом деменции может пройти до 30 лет.
Вот почему д-р Гленвилл подчеркнул, что «независимо от вашего возраста никогда не поздно изменить свою диету, чтобы защитить здоровье своего мозга».
Одна из самых полезных привычек, которые предлагает доктор Гленвилл, - это «есть мало и часто».
Ежедневный план питания, включающий завтрак, полдник, обед, полдник и ужин, может помочь стабилизировать уровень сахара в крови.
Плохой контроль уровня сахара в крови тесно связан с развитием болезни Альцгеймера.
Таким образом, доктор Гленвилл делится своими главными советами по поддержанию уровня сахара в крови:
Уменьшите потребление сахара
Ешьте сбалансированный завтрак каждый день
Употребляйте белок с каждым приемом пищи
Помните о выпивке.