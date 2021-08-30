Какие продукты на 100% защищают вас от деменции
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Какие продукты на 100% защищают вас от деменции

3:30:568/30/2021Фото: pxhere.com
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У людей с болезнью Альцгеймера обнаружена нехватка нейромедиатора ацетилхолина.

омега-3
Жирные кислоты омега-3 помогают улучшить церебральный кровоток и уменьшить воспаление

Деменция - второй по величине убийца в Великобритании, согласно последним данным Управления национальной статистики (ONS), лишь незначительно уступая сердечно-сосудистым заболеваниям. Как можно предотвратить это смертельное заболевание мозга?

Доктор Мэрилин Гленвилл - ведущий диетолог - рассказала о своем опыте по поддержанию баланса сахара в крови, поскольку у 70 процентов диабетиков развивается слабоумие . «Некоторые питательные вещества могут быть полезны для здоровья вашего мозга», - начал д-р Гленвилл. «Рыбий жир с омега-3 особенно полезен, поскольку ДГК - одна из основных жирных кислот омега-3 в мозге - кажется, обладает наибольшим защитным действием от болезни Альцгеймера», пишет express.co.uk.

Д-р Гленвилл продолжил: «DHA в омега-3 жирных кислотах помогает предотвратить образование бляшек в головном мозге, которое присутствует при болезни Альцгеймера.

«Жирные кислоты омега-3 помогают улучшить церебральный кровоток и уменьшить воспаление».

Какие продукты содержат жирные кислоты омега-3? Национальный институт здоровья (NIH) внес в список холодноводных жирных рыб, таких как:

Лосось
Скумбрия
Тунец
сельдь
Сардины.

NIH подтвердил и другие источники, такие как:

Льняное семя
Семена чиа
Грецкие орехи
Добавки рыбьего жира.

«Другие питательные вещества, которые могут быть полезны, включают аминокислоту под названием ацетил-L-карнитин», - добавил доктор.

Доктор Гленвилл объяснил, что ацетил-L-карнитин «увеличивает рецепторы мозга», что означает, что он полезен для памяти.

«У людей с болезнью Альцгеймера обнаружена нехватка нейромедиатора ацетилхолина», - сказала она.

Ацетилхолин «критически важен для памяти и работы мозга», а нейромедиатор, как говорят, содержит холин.

По словам доктора Гленвилла, большое количество холина содержится в яичных желтках, а также в орехах и сое.

Эти продукты - яичные желтки, орехи и соя - «являются хорошими продуктами для улучшения памяти и работы мозга».

Доктор Гленвилл также является поклонником пищевых добавок. Она объяснила: «Ацетил-L-карнитин работает с коферментом Q10 и альфа-липоевой кислотой, чтобы поддерживать функцию митохондрий.

«Митохондрии - это электростанции ваших клеток, они обеспечивают их энергией для функционирования и выживания.

«В одном исследовании у людей, принимавших витамины, B6, B12 и фолиевую кислоту, усыхание мозга было на 90 процентов меньше, чем у тех, кто принимал плацебо».

Исследования показывают, что между первым развитием амилоидной бляшки и началом деменции может пройти до 30 лет.

Вот почему д-р Гленвилл подчеркнул, что «независимо от вашего возраста никогда не поздно изменить свою диету, чтобы защитить здоровье своего мозга».

Одна из самых полезных привычек, которые предлагает доктор Гленвилл, - это «есть мало и часто».

Ежедневный план питания, включающий завтрак, полдник, обед, полдник и ужин, может помочь стабилизировать уровень сахара в крови.

Плохой контроль уровня сахара в крови тесно связан с развитием болезни Альцгеймера.

Таким образом, доктор Гленвилл делится своими главными советами по поддержанию уровня сахара в крови:

Уменьшите потребление сахара
Ешьте сбалансированный завтрак каждый день
Употребляйте белок с каждым приемом пищи
Помните о выпивке.

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