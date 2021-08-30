Седые волосы не всегда являются признаком старения: может быть другая серьезная причина

Седые волосы имеют для многих негативный оттенок, потому что они синонимичны процессу старения. Однако поседение также может быть серьезным поводом для беспокойства. По словам Парвиндера Сагу, ведущего медицинского консультанта и клинициста Simply Meds, это может сигнализировать о серьезном заболевании.
Все помнят момент, когда они впервые обнаружили единственную прядь седых волос. Для многих это начало процесса старения. Согласно Harvard Health, «ваши волосяные фолликулы с возрастом окрашиваются меньше, поэтому, когда волосы проходят естественный цикл отмирания и регенерации, они с большей вероятностью станут седыми, начиная с 35 лет», пишет express.co.uk.
Однако поседение не всегда имеет доброкачественную причину.
По словам Парвиндер Сагу, ведущего медицинского консультанта и клинициста Simply Meds, это может быть признаком заболевания щитовидной железы.
«Седые волосы также могут быть признаком заболевания щитовидной железы, которое является серьезным заболеванием, которое следует диагностировать как можно скорее», - предупредила Сагу.
Когда ваша щитовидная железа вырабатывает слишком много или слишком мало гормонов, это называется заболеванием щитовидной железы.
«Чтобы попытаться предотвратить заболевания щитовидной железы или проблемы с щитовидной железой, вы должны убедиться, что у вас достаточно белка, кальция, магния и йода, которые помогают вашей щитовидной железе», - посоветовал Сагу.
Как он объяснил, важны также витамины B, A и C.
По словам Сагу, недостаток витамина B также может вызвать поседение волос.
« Недостаток витамина B может вызвать поседение волос, это, конечно, можно предотвратить или обратить вспять, если вы обеспечите достаточное количество витамина B в своем рационе или принимаете добавки», - сказал он.
Хорошими источниками витамина B являются яйца и молочные продукты, темные листовые овощи, фрукты, семена и орехи, мясо (предпочтительно красное мясо или птица) и цельнозерновые продукты.
Другие причины поседения
Иногда седые волосы могут сигнализировать о витилиго - состоянии, которое вызвано нехваткой пигмента, известного как меланин, в коже, с медицинской точки зрения известного как меланоциты, отмечает Сагу.
«Это может вызвать появление белых пятен на коже и волосах, а также может означать, что ваши волосы станут полностью белыми или седыми», - пояснил он.
По словам Сагу, есть несколько способов вылечить витилиго и предотвратить его.
К ним относятся использование солнцезащитного фактора широкого спектра действия (SPF), скрытие пораженных участков кожи и использование различных кремов и мазей.
«Однако, когда волосы поседеют, их будет сложно исправить», - добавила Сагу.
Более того, седые волосы могут быть симптомом аутоиммунного заболевания.
«Седые волосы также могут быть признаком того, что у вас очаговая алопеция, распространенное аутоиммунное заболевание», - поясняет Сагу.
Его причины неизвестны, поэтому трудно понять, как это предотвратить.
«Однако есть несколько факторов, объясняющих, почему это происходит, например, генетика, факторы образа жизни и другие кожные заболевания», - отметила Сагу.
Другие возможные причины включают:
Нейрофиброматоз (также называемый болезнью Фон Реклингхаузена): эта группа наследственных заболеваний вызывает рост опухолей вдоль нервов и аномальное развитие костей и кожи.
Туберозный склероз: редкое наследственное заболевание, вызывающее доброкачественные опухоли во многих органах (включая мозг, сердце, почки, глаза, легкие и кожу).
«На то, когда и насколько сильно ваши волосы поседеют, в основном влияют гены, унаследованные вами от родителей», - добавили в Harvard Health.