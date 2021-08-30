Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 августа 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 августа 2021 в России и мире

7:40:138/30/2021Фото: piqsels
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 30 августа 2021 года.

пляж
День пляжа отмечается 30 августа

• День Республики Татарстан
• Праздник Зубровки
• День рождения электрического пылесоса
• День доставленных посылок
• Праздник иконы Божией Матери Свенская (Печерская)
• Международный день вина «Каберне Совиньон» (International Cabernet Sauvignon Day)
• День рождения компакт-кассеты
• Международный день китовой акулы (International Whale Shark Day)
• Праздник иконы Божией Матери Арматийская
• День памяти преподобного Фантина чудотворца
• Международный день жертв насильственных исчезновений (International Day of the Victims of Enforced Disappearances)
• День игрушки-пружины «Слинки» (Slinky Day)
• День памяти священномученика Мирона Кизического
• День памяти преподобного Пимена Угрешского
• Католический праздник святой Жанны Жюган (Feast of Saint Jeanne Jugan)
• День города - Казань
• День Конституции - Казахстан
• День поджаренного зефира (National Toasted Marshmallow Day) - США
• Понедельник внимательного автомобилиста (Motorist Consideration Monday) - США
• День пляжа (National Beach Day) - США
• День печали (National Grief Awareness Day) - США
• День явления Кришны Джанмаштами (Krishna Janmashtami) - Индия
• День Франкенштейна (Frankenstein Day) - США
• День отца - Южный Судан
• День комплексного подхода в лечении домашних животных (National Holistic Pet Day) - США
• День архивиста - Кыргызстан • День победы (Zafer Bayrami) - Турция, Северный Кипр
• День всенародного референдума (Popular Consultation Day) - Восточный Тимор
• День святой Розы Лимской (Saint Rose of Lima Day) - Перу
• День национальных героев (National Heroes Day) - Филиппины
• Летний банковский выходной (Summer Bank Holiday) - Великобритания, Остров Святой Елены, Гибралтар
• Карнавал Ноттинг-Хилл (Notting Hill Carnival) - Великобритания
• Праздник «Гаура Парва» (Gaura Parva) - Непал
• День Конституции - Острова Тёркс и Кайкос
• День судебного пристава - Южная Осетия
• Праздник «Умхланга», «Танец тростника» (Umhlanga) - Свазиленд (Эсватини)
• Именины у Дмитрия, Алексея, Алипия, Мирона, Павла, Ульяны, Ильи, Фирса, Филиппа
• День Мирона (Вдовьи помочи)

Важные события

1703 в Петербурге произошло первое наводнение.
1829 в Москве заложена каменная Триумфальная арка.
1834 в Петербурге открылись Нарвские триумфальные ворота (архитектор В. П. Стасов).
1842 между Северным и Балтийским морями, в проливе Скагеррак наскакивает на подводные камни и терпит крушение идущий под Андреевским флагом «Ингерманланд» – 74-пушечный линейный корабль Военно-Морского Флота Российской империи. В результате катастрофы погибли 340 подданных Российской Империи.
1877 французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп – прародитель мультипликации.
1903 венчание Александра Блока и Любови Менделеевой в церкви села Тараканова.
1940 в СССР испытывается первый советский паровоз без топки.
1946 военной коллегией Верховного Суда СССР вынесен приговор по делу атамана Семёнова, Родзаевского и других.
1957 в СССР для иностранцев открыты пять городов.
1963 чтобы уменьшить риск случайной ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном установлена «горячая линия».
1966 устанавливается День работников пищевой промышленности (третье воскресенье октября).
1986 советские власти арестовывают журналиста Николаса Данилоффа (Nicholas Daniloff) из «US News World Report» по обвинению в шпионаже.
2002 под Хабаровском был открыт уникальный по своей протяжённости мост через Амурскую протоку. Его длина – 750 метров. Это единственное подобное сооружение в России. Мост был построен в рекордные сроки – всего за месяц.
2006 открыта новая станция Московского метрополитена Международная.
2007 в Москве открыта новая станция метро «Трубная».
2012 в Москве открыта новая станция метро «Новокосино».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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