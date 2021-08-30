Какой сегодня церковный праздник 30 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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30.08
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Какой сегодня церковный праздник 30 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:248/30/2021Фото: piqsels
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Запрещено было сегодня смотреться в зеркало - так можно было оставить всю свою красоту в потустороннем мире.

церковь
30 августа поста нет

Православные праздники 30 августа

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Народные праздники

Миронов день или Вдовьи помочи

Главной традицией этого дня в народе считалось оказание помощи вдовам, сиротам, обделенным людям, одиноким старикам. Поэтому второе название праздника - Вдовьи помочи. В старые времена люди никогда не оставляли без помощи тех, кому она нужна была очень сильно. Помощь оказывали совершенно любую по хозяйству, поправляли заборы, чинили в сарае, помогали отремонтировать дрова убрать урожай и запастись продуктами на зиму.

Женщины, которые сегодня оставались дома на хозяйстве, занимались заготовками на зиму. Благоприятно сегодня в огороде было заниматься подрезкой малины и внесением подкормок.

В народе считалось, что сегодня нельзя посещать храм их ходить на могилы. Строго запрещалось упоминать нечистую силу в разговоре, иначе вкус у всех заготовок на зиму будет сильно испорчен.

На кладбище не рекомендовалось ходить, поскольку люди сегодня верили, что покойники могут посещать могилы друг друга, поэтому мешайте мне следовало. Иначе они будут преследовать вас во сне.

Также занимались наведением порядка, подготавливая дом к зиме. Избавлялись от мусора и всякого хлама, а старые и ненужные вещи обязательно сжигали на костре. Это делалось для того, чтобы ушли из дома несчастья, печали и обиды. По окончании всех работ вечером полагалось под потолком дома обязательно повесить старую обувь.

Запрещено было сегодня смотреться в зеркало - так можно было оставить всю свою красоту в потустороннем мире.

Ребятишки сегодня занимались похоронами. Символично так прощались с насекомыми перед наступлением холодов. Убитую или сдохшую муху помещали в гробик из ореховой скорлупки, которую закапывали в землю.

Источник: my-calend

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