С Днем Франкенштейна 30 августа забавные открытки для отправки по whatsapp

30 августа проводится День Франкенштейна. Главное действующее лицо романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», а также персонаж множества книжных, драматических и кинематографических адаптаций его сюжета.
О, Франкенштейн, ты не дитя природы,
Тебя страшатся целые народы,
Тебя создал с черешней на губах горбун,
Убил, хоть ты и не живой гарпун.
И Мориарти там, что борется со злом,
Хотя его не назовешь добром,
И Гарри Поттер без алахаморра,
Он слабый здесь и смертен — вот умора.
Оставил спойлеров я тут не много,
Коль интересно — то в кино дорога,
создание так неугодное Богам,
идти или нет решать лишь вам…
Я непривычен вам?
И я для вас ужасен?
Я — монстр. Порождение ножа.
Не нужен небесам.
Но ад — мне неприятен.
Теперь стою на страже рубежа.
В меня вдохнули жизнь
И, в спешке, не сказали,
Как жить, когда отсутствует душа.
Но двести лет я — чист,
Адама имя дали.
Живу я, злобных демонов круша.
И, сшитый из частей,
В пустыне я не прячусь.
Не человек иль демон, не горгулья я.
Я просто — Франкенштейн
И жизнью предназначен
Стоять на страже жизни от зверья.
***
Тебя не будет. И меня с тобой.
Так будет нужно, правильно и честно.
Мы связаны верёвкою одной
Из плазмы, что рождает гром небесный.
Полярный лёд могилой станет мне,
Сомкнувшись над горячей головою,
Что даст мне силы быть всё время вне
И мир безумный заполнять собою.
Промчатся два столетья над землёй —
Наступит время хладнокровных снобов
С глухой, слепой, бесчувственной душой.
Их миллиарды. Каждый — биоробот.
Но разве ты не этого хотел,
Когда ты Божью заповедь нарушил,
Подобие собрав из разных тел
И не сумев вдохнуть живую душу.
Себя ты проклял, доктор Франкенштейн!
И я тебя вовеки проклинаю,
Но мир теперь идёт стезёй твоей
К вратам незримым призрачного рая.
На землю вызвал ты кромешный ад,
И ужас твой остался вечно сущим,
Но был бы страх сильнее во сто крат,
Когда б ты знал, что сбудется в грядущем.
Ни гром небесный, ни фрагменты тел
Чудовищ создают в подлунном мире,
Но сонмы никому не нужных дел
И все слова, что плавают в эфире.
И во вселенной проклятых людей,
Живущих вечной гонкой за деньгами,
Кто помнит Вас, профессор Франкенштейн?
Все помнят монстра, созданного Вами…
Источник: webplus.info, chto-takoe-lyubov.net