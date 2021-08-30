Южный ветер принесет сильные грозы с ливнями 30 августа в Бердск

Метеорологическая обстановка на 30 августа в Бердске от МЧС: облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем дожди, при грозах местами сильные, грозы, град, по северо-западу местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы. Ветер южный переходом на северный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°С, местами +4, +9°С, днем 14, +19°С, местами до +25°С.
30 августа - народный праздник День Мирона.
На Мирона обыкновенно бывали ветры. Но о том, какой будет погода (ветренной или безветренной), судили заранее — по дню Тихона: «Тихон дует тихо — и Мирон отдыхает». В этот день также наблюдали за приметами: если утром бывала роса и туман, то можно было ждать хорошей погоды.