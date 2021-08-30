Сегодня сбывается прогноз ФИАН на мощную магнитную бурю. Сильные удары начались после полуночи 30 августа и сильнейший пришелся на 6 утра по Москве. В Новосибирске – 10.00. И это магнитное воздействие продлится до 12.00 по Москве. В Новосибирске до 16.00. То есть, по сути, весь день.
С 12.00 мощь шторма немного стихнет, но будет оставаться сильным до 18.00 по Москве, в Новосибирске до 22.00.
Конечно, эти космические солнечные игры порядком вымотали метеозависимых людей. Но сегодня все ощутят воздействие солнца.
Как пережить мощный удар солнца землянам?
- Берегите свое здоровье с самого утра.
-Измерьте артериальное давление и примите необходимые препараты для его снижения.
- Если уже утром вас настигнет мигрень, то лучше остаться дома – отпроситесь у работодателя.
- Стремитесь к спокойной обстановке и избегайте любых раздражителей – в виде людей и явлений.
- Пейте больше жидкости, можно просто воду с лимном.
- Отмените важные встречи и переговоры.
-Ешьте легкую пищу.
-Откажитесь на это время от сигарет и алкоголя.
Берегите себя. Ваше здоровье – самый ценный ресурс.
Самая сильная магнитная буря месяца 31 августа 2021 года: солнечная вспышка обрушит мощные геоудары на метеопатов
С 12.00 мощь шторма немного стихнет, но будет оставаться сильным до 18.00 по Москве, в Новосибирске до 22.00.
Сегодня сбывается прогноз ФИАН на мощную магнитную бурю. Сильные удары начались после полуночи 30 августа и сильнейший пришелся на 6 утра по Москве. В Новосибирске – 10.00. И это магнитное воздействие продлится до 12.00 по Москве. В Новосибирске до 16.00. То есть, по сути, весь день.
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От редакции
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