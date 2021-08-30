Самая сильная магнитная буря месяца 31 августа 2021 года: солнечная вспышка обрушит мощные геоудары на метеопатов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самая сильная магнитная буря месяца 31 августа 2021 года: солнечная вспышка обрушит мощные геоудары на метеопатов

5:45:598/30/2021Фото: https://pixnio.com/
0

С 12.00 мощь шторма немного стихнет, но будет оставаться сильным до 18.00 по Москве, в Новосибирске до 22.00.

Если уже утром вас настигнет мигрень, то лучше остаться дома – отпроситесь у работодателя
Если уже утром вас настигнет мигрень, то лучше остаться дома – отпроситесь у работодателя

Сегодня сбывается прогноз ФИАН на мощную магнитную бурю. Сильные удары начались после полуночи 30 августа и сильнейший пришелся на 6 утра по Москве. В Новосибирске – 10.00. И это магнитное воздействие продлится до 12.00 по Москве. В Новосибирске до 16.00. То есть, по сути, весь день.
С 12.00 мощь шторма немного стихнет, но будет оставаться сильным до 18.00 по Москве, в Новосибирске до 22.00.
Конечно, эти космические солнечные игры порядком вымотали метеозависимых людей. Но сегодня все ощутят воздействие солнца.
Как пережить мощный удар солнца землянам?
- Берегите свое здоровье с самого утра.
-Измерьте артериальное давление и примите необходимые препараты для его снижения.
- Если уже утром вас настигнет мигрень, то лучше остаться дома – отпроситесь у работодателя.
- Стремитесь к спокойной обстановке и избегайте любых раздражителей – в виде людей и явлений.
- Пейте больше жидкости, можно просто воду с лимном.
- Отмените важные встречи и переговоры.
-Ешьте легкую пищу.
-Откажитесь на это время от сигарет и алкоголя.
Берегите себя. Ваше здоровье – самый ценный ресурс.

Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Реакция болгаров на заявление главы МИД Болгарии про Крым
Талибы заявили, что ждёт посольство России в Кабуле
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
"Неуважение": Меркель ждал недопустимый прием в Киеве
Известный режиссер видел онкобольную Заворотнюк
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
магнитная буряметеозависимые людиметеопатыгеоудары
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Берегите себя!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самая сильная магнитная буря месяца 31 августа 2021 года: солнечная вспышка обрушит мощные геоудары на метеопатов
5:45:59 8/30/2021
Самая сильная магнитная буря месяца 31 августа 2021 года: солнечная вспышка обрушит мощные геоудары на метеопатов
Назван снижающий за два часа высокое артериальное давление продукт
5:30:53 8/30/2021
Назван снижающий за два часа высокое артериальное давление продукт
12 признаков самого энергичного типа личности в мире: вы к нему относитесь?
5:00:35 8/30/2021
12 признаков самого энергичного типа личности в мире: вы к нему относитесь?
Седые волосы не всегда являются признаком старения: может быть другая серьезная причина
4:30:26 8/30/2021
Седые волосы не всегда являются признаком старения: может быть другая серьезная причина
Как преодолеть горе и муки от смерти любимого человека: 5 шагов
4:00:08 8/30/2021
Как преодолеть горе и муки от смерти любимого человека: 5 шагов
Какие продукты на 100% защищают вас от деменции
3:30:56 8/30/2021
Какие продукты на 100% защищают вас от деменции
Почему люди отказываются от мечты? 6 способов отговорить себя от отказа от мечты
3:00:11 8/30/2021
Почему люди отказываются от мечты? 6 способов отговорить себя от отказа от мечты
ПФР сделал заявление о ежемесячных выплатах в 6 364 рубля и 12 284 рубля россиянам
2:30:00 8/30/2021
ПФР сделал заявление о ежемесячных выплатах в 6 364 рубля и 12 284 рубля россиянам
Три знака зодиака столкнутся с проблемой интимной близости во время Венеры, Квинконса, Урана
2:00:10 8/30/2021
Три знака зодиака столкнутся с проблемой интимной близости во время Венеры, Квинконса, Урана
Дания отменяет ограничения по коронавирусу: почему?
1:31:29 8/30/2021
Дания отменяет ограничения по коронавирусу: почему?