Категорические запреты на праздник Божией Матери «Всецарица» 31 августа и от чего уберегает верующего

Сегодня, 31 августа, все верующие православные христиане отмечают очень важный праздник - день почитания иконы Богородицы с названием Всецарица. На этом образе Божия Матерь одета в красные одеяния, она сидит на троне с младенцем Иисусом на левой руке. Её правая рука указывает на её сына, как Спасителя всех людей. Также на иконе можно увидеть двух ангелов, которые осеняют Деву Марию своими крыльями.
Эта древняя икона была создана в 17 веке в Ватопедском монастыре на святой горе Афон в Греции. Точные списки с этого чудесного образа в количестве нескольких штук были переданы в Россию, где они хранятся по сей день. Среди тех мест, которые приняли чудотворный список для хранения у себя, есть больницы и онкологические центры.
Один из списков, который был расположен в городе Москве, в детском онкологическом центре, начал мироточить. А очень многие дети после горячих и искренних просьб их родителей стали получать исцеление. Регулярно этот образ провозят по всему миру, позволяя всем верующим помолиться перед ним.
Просить у иконы можно о помощи в борьбе с тяжелыми онкологическими заболеваниями, обрести защиту от магического воздействия, покончить со страшными смертоносными привычками в виде наркомании и алкоголизма.
Запреты 31 августа
Считается, что сегодня запрещён любой тяжёлый труд, а также та работа, которую можно отложить без проблем на другой день.
Запрещается сегодня наводить генеральную уборку, стирать бельё, заниматься рукоделием и ремонтом.
Категорически запрещено сквернословить и ругаться в этот день, выяснять отношения, поскольку вся негативная энергия, выплеснутая в этот день, может вернуться обратно с увеличенной многократно силой.
Нельзя к иконе относиться неуважительно, в этот день строго запрещены любые гадания и ворожба, а также другие виды магических воздействий.