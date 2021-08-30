Где в Бердске есть секция волейбола для подростка?
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Где в Бердске есть секция волейбола для подростка?

7:58:308/30/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Где в Бердске есть секция волейбола для подростка?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мария:

Где в Бердске есть секция волейбола для подростка?
Где в Бердске есть секция волейбола для подростка?

Подскажите, где в нашем городе есть секция волейбола для подростка?

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