В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мария:
Подскажите, где в нашем городе есть секция волейбола для подростка?
Где в Бердске есть секция волейбола для подростка?
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мария:
Подскажите, где в нашем городе есть секция волейбола для подростка?
От редакции
Есть такая секция?
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