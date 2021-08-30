31 августа – последний день лета: обряд с подковой на счастье и удачу в дом
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31 августа – последний день лета: обряд с подковой на счастье и удачу в дом

1:20:028/30/2021Фото: pxhere
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Именно в день 31 августа проводили специальный обряд, способный улучшить благосостояние семьи, а также принести счастье в дом и отвести от него все беды.

подкова
Подкова всегда приносит счастье

31 августа в народе всегда отмечался Лошадиный праздник, или Конский. Он посвящен чудесному прекращению мора и падежа домашнего скота в день обретения святых нетленных останков братьев-мучеников Лавра и Флора, день памяти которых отмечается также сегодня в церкви.

Сегодня было принято весь день лошадям не давать никакой работы. Даже запрещалось надевать на них уздечку или запрягать их. Для них сегодня специально выписались вкусные печенья, а также готовились для угощения те лакомства, которые лошади нравились.

Сегодня их холили и лелеяли, купали и чистили. Для непослушных лошадей проводили специальный обряд с хозяйской шапкой и серебряной монеткой. В шапку помещали монетку, наливали туда воды и поили лошадь из этой шапки. Считалось, что после после этого она станет более покладистой и послушной.

Наверное все знают, что лошадиная подкова способна принести в дом счастье и благосостояние. Однако не все знают, как именно нужно расположить подкову в доме и как приготовить её к этому.

Именно в день 31 августа проводили специальный обряд, способный улучшить благосостояние семьи, а также принести счастье в дом и отвести от него все беды. Для этого в православном храме сегодня нужно было купить 3 свечи и принести их в дом. Дома они составлялись на столе в форме треугольника, в центр нужно было положить лошадиную подкову. Свечи зажигали и над подковой 7 раз читали "отче наш", после чего произносили специальные слова заговора на подкову: "Свет свечей, обернитесь для меня удачей. В подкову силу свою направьте, счастья в мою судьбу добавьте. Фортуна – со мной, неприятности – долой". После этого ждали, когда свечи догорят, оставшимися огарками нужно было натереть приготовленную подкову и положить её под свою кровать.

Второй обряд касался тех подков, которые обычно размещают над входной дверью в дом. Её полагалось вымочить два часа в солёной воде, после этого обсушить на солнце, а затем повесить над входной дверью, но рожками не вниз, а вверх, чтобы подкова напоминала полную чашу. Как только в доме вновь начинались ссоры и скандалы, либо кто-то начинал болеть, подкову со стены снимали, снова её вымачивали, высушивали и прибивали в прежнем положении.

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