Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле

В минувшее воскресенье в Кабуле девять человек погибли в результате ракетного удара ВС США. Как стало известно, все они были членами одной семьи. Также, по имеющейся информации, среди погибших было шестеро детей, причем, самым младшим по два года.
Американские силы в воскресенье нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство"*. Отметим, что в результате американской атаки уничтожены два автомобиля и частично разрушен жилой дом.
*Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.