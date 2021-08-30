Температура после прививки от коронавируса: что делать, опасно ли?
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Температура после прививки от коронавируса: что делать, опасно ли?

9:30:528/30/2021,Мария РодченковаФото: pexels.com
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Среди медицинских специалистов есть мнение, что высокую температуру (ниже 39-40 градусов) лучше перенести без вспомогательных лекарств.

Если температура была 40 и т.д., то повторную прививку делать не будут
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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После вакцинации от коронавирусной инфекции у человека могут развиваться осложнения и побочные эффекты от препарата. О том, как себя вести, если все-таки поднялась температура, опасно ли это для человека - в нашем материале.

У любого медицинского препарата есть побочные свойства, которые могут появиться после поступления лекарства в организм. Вакцинация от коронавируса - не исключение. Чаще всего у людей в первые дни появляются слабость, ломота в теле, боль в суставах, головные боли, повышенная утомляемость. Все это должно пропадать через один-два дня. Кроме этого, у вакцинированных зачастую начинается жар, вырастает температура тела, что может принести довольно неприятные ощущения. Если она выросла чуть выше 37 градусов, то в этом нет вообще ничего страшного. Когда человек сталкивается с 85-38,5 градусов, означает, что подобным образом организм отреагировал на введенное вещество, но это тоже не повод нервничать. В таком случае можно выпить специальные препараты. Например, нимесулид, парацетамол или ибупрофен. Если температуры нет вовсе, это не значит, что у человека не формируется иммунитет.

Среди медицинских специалистов есть мнение, что высокую температуру (ниже 39-40 градусов) лучше перенести без вспомогательных лекарств, если человек чувствует себя нормально. Дело в том, что когда препарат попал в организм, человек столкнулся с частичкой вируса и отреагировал на это температурой, то есть начал формироваться иммунитет. Если убирать ее лекарствами, то может несколько “снизиться фокус” вакцины.

Когда у человека появляется жар и сильная лихорадка, а температура вырастает до 40 градусов и выше, это уже плохой сигнал организма. Он значит, что для пациента вакцина оказалась слишком сильной, присутствует гиперчувствительность к компонентам вакцины. В таком случае нужно выпить жаропонижающей препарат, и мерить температура через каждые пол часа. Если она не спала, то следует вызывать скорую помощь. Также можно не проводить самострельные замеры, а сразу вызвать бригаду врачей. Следует отметить, что, если температура была 40 и т.д., то повторную прививку делать не будут. Когда у человека легкие симптомы, то вторую дозу он перенесет лучше.

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