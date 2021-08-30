Реггетон станцевала Анна Ивкина из шоу "Танцы" на ТНТ с толпой девушек на пляже Обского моря под Бердском

В минувшую субботу, 28 августа, в интернете появилось видео, как девушки из Новосибирска танцуют реггетон. На видео зрители заметили Анну Ивкину, которая известна под творческим псевдонимом Annet. Летом 2015 года девушка была участницей второго сезона «Танцы».
Анна не подходит под современные представления о танцорах, но девушку это вовсе не смущает. Ивкина принимала участие в программе «Прямой эфир» на телеканале Россия 1, где станцевала с ведущим горячий танец. Кстати, темой программы была новая мода на полноту.
- В детстве я лишь смотрела танцы, — говорит Анна. — С 11 лет, после определенных обстоятельств, я начала стремительно поправляться и все окружающие уверяли, что танцы не для меня, и какое-то время я им верила. Пластичной была всегда и танцевала постоянно на школьных дискотеках, на вечеринках, абсолютно не стесняясь. Ну а позже сестра взяла меня с собой на занятия к кубинскому танцору Мишелю Мартинесу. С первого занятия реггетон влился в мои вены, впрочем, как и вся латиноамериканская культура.
Отметим, что клип снимали сначала на дороге, потом на пляже и в одном из диско-баров. На съемки ушло всего 10 часов за два дня. Всего в клипе приняли участие 30 человек.
- По сценарию мы с подругами встретились и по дороге подобрали девчонку, сломались, пошли на звук музыки и попали в бар на пляже, - рассказала Анна.