“Спутник Лайт”: все побочные эффекты и новые показания
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“Спутник Лайт”: все побочные эффекты и новые показания

9:39:508/30/2021,Мария РодченковаФото: pexels.com
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Считается, что “Спутник Лайт” намного легче и лучше переносится, чем другие вакцины, потому что является облегченной версией.

Михаил Мурашко объявил, что вакцина “Спутник Лайт” подходит для людей пожилого возраста
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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“Спутник Лайт” стал по счету четвертой вакциной против коронавируса, произведенной российским научным центом, однако она отличается несколько от всех остальных. О том, какие могут возникнуть побочные эффекты и показания применению - в нашем материале.

Совсем недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что вакцина “Спутник Лайт” подходит для людей пожилого возраста, в то время как эффект от других препаратов против коронавирусной инфекции находится на стадии клинических испытаний, в том числе, для подростков. Он отметил, что смертность для людей старше 60 лет возрастает во множество раз из-за хронических заболеваний, поэтому вакцинация - это способ обезопасить тебя, потому что у данного препарата эффективность оценивается в более чем 80%. Несмотря на то, что у других вакцин она выше, они пока не положены людям преклонного возраста.

“Спутник Лайт” отличается от других препаратов тем, что для формирования иммунного ответа в тело человека следует ввести лишь один компонент, тогда, как во всех остальных случаях требуется две прививки. Если не сделать вторую, то организм быстро забудет о возбудителе инфекции и человек будет уязвим, потому что нормального иммунитета может не сформироваться.

В целом, ”Спутник Лайт” ставят тем людям, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию в недавнем времени, и у них есть антитела. В таком случае из-за естественного иммунитета им не требуется второй компонент вакцины. Также лайт-версию могут использовать для ревакцинации. У привитых этим видом вакцины могут возникать практически те же побочные реакции, что и от других препаратов. Например, симптомы, как будто у человека грипп - слабость, ломота, головная боль, жар, лихорадка и т.д. Кроме этого, пациент, в худшем случает может столкнуться с отеком Квинке или анафилактическим шоком, которые считаются самыми серьезными последствиями вакцинации. Нередки и болезненные ощущения в месте укола, головные боли, аллергия, общее недомогание. Обычно все эти неприятные реакции организма проходят в течение нескольких дней. Если они держатся дольше, то лучше обратиться ко врачу, но и при любых обстоятельствах заниматься самолечением нельзя.

Считается, что “Спутник Лайт” намного легче и лучше переносится, чем другие вакцины, потому что является облегченной версией. Поэтому его могут уколоть даже тем, у кого после первой прививки возникли не самые приятные побочные эффекты. Но, в любом случае, это должен решать врач на основе медицинских показателей.

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