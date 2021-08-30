Единовременная выплата 10 000 пенсионерам: кто получит, а кто нет с 3 сентября - разъяснение Пенсионного фонда

Пенсионный фонд России объяснил, кто из пен6сионеров точно сможет рассчитывать на единовременную поддержку государства в размере 10 000 рублей. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава государства Владимир путин анонсировал новую меру поддержки россиян на 5-м съезде партии "Единая Россия". Соответствующий документ уже подписан. Как стало известно, деньги получат только те, у кого подтвержден статус пенсионера на 31 августа 2021 года.
При этом получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России. Полагающуюся им сумму они получат в сентябре через территориальные органы ПФР. Сообщается, что это произойдет до 5 сентября 2021 года.
Выходящие на заслуженный отдых позже указанной даты, например, в сентябре — на выплату «десятки» могут не рассчитывать.
Причитающиеся 10 000 рублей пенсионеры получат перечислением на банковскую карту или вместе с пенсией, которую приносят на дом. В первом варианте, как ранее сообщалось, деньги придут на карту до конца будущей недели — до 5 сентября. Во второй — с 3 сентября в день выдачи ежемесячный пенсионных выплат.
Заявление на получение выплаты писать не нужно, деньги будут перечислены по документам, которые уже имеются в пенсионном деле. Из данной выплаты нельзя удерживать средства по исполнительным документам и решениям суда. В случае неполучения выплаты в сентябре, она будет произведена позднее.